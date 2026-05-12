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12 de mayo de 2026

ARTISTA MEDIAL MAGALLÁNICO HAVSTRACTO PARTICIPARÁ EN MUESTRA INTERNACIONAL DE VIDEOARTE EXPERIMENTAL EN BOGOTÁ

Soy reportero - Artes y Cultura.

muestrasHavstracto

El artista visual y sonoro magallánico Nicolás Vera dos Santos, conocido bajo el seudónimo HAVSTRACTO, participará oficialmente en la "1ª Muestra Experimental VideoHackBo: Espectros en el hackbosque", encuentro internacional de videoarte y experimentación audiovisual que se inaugurará el próximo 16 de mayo de 2026 en la ciudad de Bogotá, Colombia.

La muestra, organizada por el laboratorio cultural y medial HackBo, reúne artistas de distintos países vinculados al videoarte experimental, glitch art, cultura digital, electrónica y nuevas medialidades, proponiendo una reflexión en torno a las relaciones entre tecnología, espectralidad, error digital y territorios híbridos entre naturaleza y máquina.

La participación de HAVSTRACTO se inserta dentro de una línea de investigación artística desarrollada desde la Patagonia austral, donde convergen paisaje, memoria material, ruido, territorialidad y procesos de transformación tecnológica. Su trabajo ha explorado constantemente las tensiones entre extractivismo, archivo, erosión y ecosistemas del extremo sur, mediante cruces entre video experimental, arte sonoro y manipulación digital.

Esta selección internacional representa una nueva instancia de circulación para la escena medial magallánica, integrando propuestas provenientes de América Latina, Europa y Asia dentro de un espacio dedicado a las prácticas audiovisuales contemporáneas y experimentales.

La inauguración de la muestra se realizará en HackBo Bogotá, Colombia, y contará con exhibiciones audiovisuales, instalaciones y procesos de experimentación colectiva en torno al arte y las tecnologías contemporáneas.

Ficha
Artista: Nicolás Vera dos Santos / HAVSTRACTO
Evento: 1ª Muestra Experimental VideoHackBo: Espectros en el hackbosque
Lugar: HackBo, Bogotá, Colombia
Fecha de inauguración: 16 de mayo de 2026
Hora: 17:00 hrs

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