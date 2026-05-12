12 de mayo de 2026
ARTISTA MEDIAL MAGALLÁNICO HAVSTRACTO PARTICIPARÁ EN MUESTRA INTERNACIONAL DE VIDEOARTE EXPERIMENTAL EN BOGOTÁ
Soy reportero - Artes y Cultura.
El artista visual y sonoro magallánico Nicolás Vera dos Santos, conocido bajo el seudónimo HAVSTRACTO, participará oficialmente en la "1ª Muestra Experimental VideoHackBo: Espectros en el hackbosque", encuentro internacional de videoarte y experimentación audiovisual que se inaugurará el próximo 16 de mayo de 2026 en la ciudad de Bogotá, Colombia.
La muestra, organizada por el laboratorio cultural y medial HackBo, reúne artistas de distintos países vinculados al videoarte experimental, glitch art, cultura digital, electrónica y nuevas medialidades, proponiendo una reflexión en torno a las relaciones entre tecnología, espectralidad, error digital y territorios híbridos entre naturaleza y máquina.
La participación de HAVSTRACTO se inserta dentro de una línea de investigación artística desarrollada desde la Patagonia austral, donde convergen paisaje, memoria material, ruido, territorialidad y procesos de transformación tecnológica. Su trabajo ha explorado constantemente las tensiones entre extractivismo, archivo, erosión y ecosistemas del extremo sur, mediante cruces entre video experimental, arte sonoro y manipulación digital.
Esta selección internacional representa una nueva instancia de circulación para la escena medial magallánica, integrando propuestas provenientes de América Latina, Europa y Asia dentro de un espacio dedicado a las prácticas audiovisuales contemporáneas y experimentales.
La inauguración de la muestra se realizará en HackBo Bogotá, Colombia, y contará con exhibiciones audiovisuales, instalaciones y procesos de experimentación colectiva en torno al arte y las tecnologías contemporáneas.
Ficha
Artista: Nicolás Vera dos Santos / HAVSTRACTO
Evento: 1ª Muestra Experimental VideoHackBo: Espectros en el hackbosque
Lugar: HackBo, Bogotá, Colombia
Fecha de inauguración: 16 de mayo de 2026
Hora: 17:00 hrs
Los trabajos consideraron la instalación de 17 postes y 38 luminarias LED de alta potencia en una de las principales vías de la ciudad, tras reiterados accidentes provocados, en su mayoría, por conductores en estado de ebriedad.
Los trabajos consideraron la instalación de 17 postes y 38 luminarias LED de alta potencia en una de las principales vías de la ciudad, tras reiterados accidentes provocados, en su mayoría, por conductores en estado de ebriedad.