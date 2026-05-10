TENIENTE CORONEL JOSÉ MIGUEL LÓPEZ DESTACÓ EL TRABAJO PREVENTIVO Y EL COMPROMISO DE CARABINEROS EN MAGALLANES

En una nueva edición del programa “Carabineros al fin del mundo”, el Teniente Coronel José Miguel López, subprefecto administrativo de la Prefectura Magallanes, abordó los desafíos policiales y el trabajo preventivo que desarrolla Carabineros en la región de Magallanes y la Antártica Chilena. El oficial, que asumió funciones en enero de este año, repasó además su trayectoria institucional y su vínculo con la especialidad montada.

Durante la conversación en Polar Comunicaciones, el oficial destacó el despliegue territorial que mantiene Carabineros en una de las zonas más extensas y australes del país, relevando el trabajo que se realiza desde los destacamentos fronterizos hasta los servicios preventivos en Punta Arenas. También subrayó el valor histórico del carabinero montado, recordando que el caballo sigue siendo un recurso fundamental en sectores apartados y de difícil acceso.

El Teniente Coronel López valoró además las actividades desarrolladas durante el aniversario número 99 de Carabineros de Chile, entre ellas la Expo Carabineros, corridas familiares, ceremonias institucionales y la romería realizada en el Cementerio Municipal de Punta Arenas. En esta última actividad se concretó el traslado de los restos del mártir institucional Cabo Primero Agustín Gallardo al mausoleo institucional, hecho que calificó como profundamente significativo para la institución y sus familias.

Respecto a la seguridad pública en Magallanes, el subprefecto administrativo señaló que la región continúa siendo una de las más seguras del país, aunque reconoció que existen desafíos vinculados a delitos como violencia intrafamiliar, lesiones y carreras clandestinas. En ese sentido, destacó el trabajo coordinado entre Carabineros, Policía de Investigaciones, autoridades regionales y seguridad municipal para fortalecer la prevención y la fiscalización en distintos sectores de Punta Arenas y la región.

Durante el programa también se emitió una pieza audiovisual institucional orientada a la formación de nuevos carabineros, enfocada en el compromiso, la vocación de servicio y el rol de los jóvenes en la construcción de una sociedad más segura.

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