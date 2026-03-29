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29 de marzo de 2026

CARABINEROS IMPULSA POSTULACIONES EN MAGALLANES CON ACTIVIDADES EN COLEGIOS Y REGIMIENTOS

​​Carabineros al Fin del Mundo

Suboficial Mayor Samuel Cifuentes Venegas

En una nueva edición del programa Carabineros al Fin del Mundo, se abordaron distintas iniciativas de vinculación con la comunidad y el proceso de postulaciones a la institución, junto al Suboficial Mayor Samuel Cifuentes Venegas y el capellán de Carabineros, Luis Rendich Mendoza.

Durante el primer bloque, Samuel Cifuentes destacó las actividades realizadas con jóvenes en establecimientos educacionales de la región de Magallanes, valorando el acercamiento directo con los estudiantes a través de dinámicas recreativas. Según explicó, estas instancias permiten generar mayor confianza y facilitar el acceso a información sobre los requisitos y procesos de postulación a Carabineros.

En esa línea, el funcionario detalló que también han desarrollado charlas en unidades militares como el Regimiento de Lanceros en Puerto Natales, orientadas a soldados conscriptos interesados en continuar una carrera en la institución. Asimismo, enfatizó la importancia de corregir errores en los procesos de inscripción y brindar apoyo personalizado a quienes deseen postular para el proceso de formación que iniciará en 2027.

Cifuentes además abordó las principales dificultades que enfrentan los postulantes en la región, mencionando factores como la distancia geográfica y el incumplimiento de requisitos, especialmente en relación a los tatuajes visibles. Por ello, indicó que se están reforzando las campañas informativas en colegios, con el objetivo de orientar a los jóvenes desde etapas tempranas.

En el segundo bloque, el capellán Luis Rendich Mendoza compartió su experiencia de más de dos décadas como sacerdote y su vínculo con Carabineros de Chile en distintas zonas del país, incluyendo Punta Arenas. En su relato, destacó el rol del acompañamiento espiritual dentro de la institución, especialmente en momentos complejos como la pérdida de funcionarios en servicio o situaciones de emergencia.

Finalmente, Rendich subrayó la importancia de la fe como una herramienta de contención y esperanza tanto para los funcionarios como para sus familias. Además, extendió una invitación a la comunidad a participar en las actividades de Semana Santa, destacando estos espacios como instancias de encuentro, reflexión y fortalecimiento de la vida familiar y espiritual.

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