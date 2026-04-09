FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA MAGALLANES ABRE LAS POSTULACIONES 2026

​ Con una invitación a presentar iniciativas que contribuyan al desarrollo de las comunidades, Enap Magallanes lanzó la versión 2026 de los fondos concursables Enap Impulsa, recursos que desde 2019 a la fecha han permitido concretar un total de 168 proyectos en la región.



La convocatoria está abierta hasta el 20 de mayo (14:00 horas) y está dirigida a todas las organizaciones territoriales y funcionales, sin fines de lucro, que tengan presencia en alguna de las seis comunas donde la empresa tiene operación: Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Primavera, San Gregorio y Laguna Blanca.



El lanzamiento fue realizado este miércoles en el edificio anexo de Enap, en dos jornadas que permitieron, a representantes de distintas organizaciones, conocer los detalles de la convocatoria, requisitos, plazos y exigencias.



“En estos siete años de fondos concursables en la región, hemos podido colaborar con muchas iniciativas que abordan distintas necesidades de la comunidad, desde actividades deportivas y artísticas hasta arreglos de sedes, uso de energías renovables y también en la promoción de capacidades y talentos de las personas. En ese sentido, son recursos con un alto y directo impacto en cada uno de los territorios”, afirmó el jefe de Comunidades Enap Magallanes, Alfonso Pacheco, quien relevó el trabajo que realizan las organizaciones para poder levantar requerimientos, elaborar proyectos y gestionar su ejecución: “Enap pone a disposición los recursos, pero sin el trabajo de los dirigentes no podríamos concretar iniciativas que, sin duda, mejoran la calidad de vida de las personas”.



Cada año son más las organizaciones que participan por primera vez del proceso. “Más del 50% de las iniciativas que logran adjudicarse recursos corresponden a nuevos postulantes, lo que va abriendo nuevas oportunidades”, enfatiza Pacheco, señalando que los montos que se entregan van desde los 3 hasta los 8 millones de pesos.



En la actividad realizada en Punta Arenas participaron cerca de 250 personas, a las que se sumó el lanzamiento en Puerto Natales, donde asistieron unos 50 representantes de organizaciones; y la reunión online, que permitió incluir a quienes están en otras comunas de la región, encuentro al que accedieron cerca de 25 organizaciones interesadas en los fondos concursables.









Enfoque territorial y ejes de acción



El programa Enap Impulsa apoya a organizaciones territoriales y funcionales con al menos un año de antigüedad y que postulen proyectos cuyos objetivos estén vinculados a los siguientes ejes:



Infraestructura comunitaria local.

Fomento del deporte y cultura local.

Protección ambiental y reciclaje.

Fortalecimiento de capacidades.



Más información en el Facebook Enap Magallanes.

Postulaciones en el siguiente link:

https://fondosconcursablesenap.vform.cl/process/9266/public









