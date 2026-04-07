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7 de abril de 2026

SAN GREGORIO CONMEMORA EL DÍA DE LA POESÍA Y DE LA EDUCACIÓN RURAL

​En la escuela Punta Delgada, el Seremi Rodrigo Bravo, destacó el valor de las aulas rurales como espacios de identidad.

DÍA DE LA POESÍA Y ESCUELA RURAL EN SAN GREGORIO 2

​El viento y la inmensidad del paisaje austral fueron testigos silenciosos de una jornada cargada de simbolismo en la Escuela Punta Delgada de San Gregorio. Este martes 7 de abril, la comunidad educativa se congregó para celebrar dos hitos que definen el espíritu de la enseñanza en los confines del país: El Día Nacional de la Poesía y el Día de la Educación Rural.

Ambas conmemoraciones hallaron su punto de unión en la figura de la escritora nacional Gabriela Mistral. Al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio, la actividad recordó que la Premio Nobel de Literatura no solo fue una voz universal, sino, ante todo, una maestra rural que supo leer el alma de los territorios distantes.

La ceremonia, encabezada por el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, contó con intervenciones artísticas de las y los estudiantes, quienes a través de la danza y la música pusieron en valor una educación capaz de transformar su entorno y enriquecer las experiencias.

La autoridad, que hizo entrega al establecimiento de un set de libros del título "Tu entorno, tu inspiración", relevó la importancia de las aulas rurales como espacios de pertenencia. Enfatizó en la labor de quienes sostienen la educación en zonas extremas. "En esta oportunidad, además, homenajeamos a una profesora porque, en realidad, los profesores rurales son los que de una u otra forma están trabajando para el futuro de nuestro país en zonas aisladas. El 90% de nosotros vivimos en zonas urbanas; solamente entre el 10% y el 11% de nuestros compatriotas viven en zonas rurales. Ellos hacen patria, y eso hay que reconocerlo y agradecer", precisó.

El reconocimiento al área docente fue para la jefa de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP), Leonela Palominos Valladares. El reconocimiento destacó su sobresaliente contribución a la enseñanza en el campo, mediante la elaboración de recursos de aprendizaje para la educación rural a nivel nacional.

Para el director de la escuela, Marcelo Risco Navarro, educar en este contexto es una experiencia que transforma tanto a docentes como a estudiantes. "Educar en este contexto rural, para cada uno de los educadores que están hoy en día aquí en nuestra escuela, es algo muy significativo. La verdad que no solamente nos fortalece como profesionales, sino que también como personas. El educador rural tiene un perfil especial: multifacético, de cariño, de pasión, de una real vocación. La escuela, sin duda, se vincula con la comunidad de una manera muy estrecha; es el pulmón también de la comunidad de San Gregorio", recalcó.

APRENDIZAJE DESDE EL ENTORNO
La identidad local no solo se vive a través de la historia, sino en el aprendizaje diario sobre la biodiversidad del territorio. Jimmy Vera, estudiante de la escuela Punta Delgada, compartió cómo su formación está ligada al paisaje que lo rodea. "La escuela me ha enseñado los animales que hay acá, cómo viven, en qué lugar están. Hemos ido a buscar muchos animales y tenemos hasta un papel donde dicen los pájaros, las aves, y vamos a verlos", comentó.

La jornada, a la que también asistió la alcaldesa de San Gregorio, Jeannette Andrade Ruiz, concluyó reafirmando que la poesía y la educación rural comparten una esencia común: La capacidad de mirar el mundo con asombro y de sembrar futuro en medio de la soledad del territorio.

El Día de la Educación Rural en Chile se conmemora cada 7 de abril, desde 1998. Esta fecha rinde homenaje al natalicio de la destacada poeta, Premio Nobel de Literatura y profesora rural, Gabriela Mistral (Lucila Godoy Alcayaga, 1889-1957), reconociendo su inmensa labor pedagógica y su compromiso con la enseñanza en zonas alejadas. Mientras que el Día de la Poesía, también en recuerdo del nacimiento de la escritora, fue instituido oficialmente el 9 de mayo de 2024.



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