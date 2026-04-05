COMUNICAN FALLECIMIENTO DE JULIO STIPICIC BILBAO EN PUNTA ARENAS

Se comunicó el sensible fallecimiento de Julio Stipicic Bilbao, en la ciudad de Punta Arenas, generando muestras de pesar entre familiares, cercanos y quienes lo conocieron.

Según se informó, su velatorio se llevará a cabo a partir de este domingo en el salón de velatorio de Funerales Aldana, donde se espera la concurrencia de familiares y amigos para acompañar a la familia en este momento.

En tanto, los funerales se realizarán el día martes, en un horario que será comunicado oportunamente por sus cercanos.

La familia extendió la invitación a quienes deseen acompañar en las ceremonias, agradeciendo las muestras de apoyo y cariño recibidas.

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