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5 de abril de 2026

COMUNICAN FALLECIMIENTO DE JULIO STIPICIC BILBAO EN PUNTA ARENAS

​Velatorio se realizará desde este domingo y funerales serán informados oportunamente

Julio Stipicic

Se comunicó el sensible fallecimiento de Julio Stipicic Bilbao, en la ciudad de Punta Arenas, generando muestras de pesar entre familiares, cercanos y quienes lo conocieron.

Según se informó, su velatorio se llevará a cabo a partir de este domingo en el salón de velatorio de Funerales Aldana, donde se espera la concurrencia de familiares y amigos para acompañar a la familia en este momento.

En tanto, los funerales se realizarán el día martes, en un horario que será comunicado oportunamente por sus cercanos.

La familia extendió la invitación a quienes deseen acompañar en las ceremonias, agradeciendo las muestras de apoyo y cariño recibidas.


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