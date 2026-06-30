CORMUPA RENUEVA 83 COMPUTADORES DEL CESFAM DR. MATEO BENCUR

Gracias a un plan de renovación de equipamiento destinado a mejorar las prestaciones para los usuarios, la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) inició la modernización de los equipos computacionales del Cesfam Dr. Mateo Bencur, beneficiando de manera indirecta a los 34.014 usuarios inscritos en el establecimiento de salud.

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La primera etapa contempló la entrega de 39 computadores de última generación, mientras que los 44 equipos restantes llegarán en septiembre, completando la renovación de los 83 artículos electrónicos. La inversión supera los 83 millones en equipos y alcanza los 110 millones en total, incluyendo las licencias.

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Para el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, esta inversión era fundamental, ya que gran parte del equipamiento había cumplido ampliamente su vida útil. "Es una inversión muy necesaria. Muchos de estos computadores ya habían cumplido su vida útil, por eso estamos renovando todo el equipamiento de este centro de salud, el más grande que tiene nuestro sistema. Esto permitirá que los funcionarios trabajen en mejores condiciones y que los vecinos reciban una atención más rápida y eficiente", afirmó.

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El secretario general (i) de la Cormupa, Juan Felipe Araya, explicó que el nuevo equipamiento permitirá agilizar procesos fundamentales para la atención de los pacientes. "Estos equipos permitirán registrar las fichas clínicas con mayor rapidez, gestionar las recetas y dar trazabilidad a los fármacos. Todo esto beneficia directamente a nuestros funcionarios, pero también a los usuarios, quienes contarán con un sistema más moderno y eficiente", señaló.

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Araya adelantó además que el plan de renovación continuará en otros establecimientos de salud municipal, como los Cesfam 18 de Septiembre y Damianovic, donde también se reemplazarán los computadores con mayor antigüedad.

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Por su parte, la directora del Cesfam Dr. Mateo Bencur, Romina Santana Bonacich, valoró la inversión y destacó que el nuevo equipamiento responde a una necesidad que impactaba directamente en la atención de los usuarios. "La recepción de estos computadores nos ayudará a mejorar el rendimiento de nuestras atenciones. Los equipos que estamos reemplazando tienen alrededor de diez años de uso, lo que hacía más lentos los procesos y afectaba directamente la atención de nuestros usuarios", indicó.

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Finalmente, la directora explicó que esta primera entrega fue destinada principalmente a las áreas clínicas, donde atienden médicos, enfermeras y kinesiólogos, mientras que la segunda etapa permitirá reforzar las áreas administrativas del establecimiento.