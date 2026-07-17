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17 de julio de 2026

ADUANAS Y PDI INCAUTAN MÁS DE 1.200 ARTÍCULOS FALSIFICADOS EN PUNTA ARENAS

En dos procedimientos se fiscalizó un local comercial y un domicilio particular donde eran comercializados productos que infringían la Ley de Propiedad Industrial.

aduanaspdi17072026

​A raíz del trabajo colaborativo permanente y de análisis desarrollado por la Dirección Regional de Aduanas, junto a detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Punta Arenas, se llevaron a cabo dos exitosos procedimientos que permitieron incautar más de 1.200 artículos falsificados, entre ellos poleras de selecciones participantes del Mundial de Fútbol, camisetas de clubes deportivos, juguetes y otros productos que imitaban reconocidas marcas.

El Seremi de Seguridad Pública, Ronald Lórez Rivas, destacó que “esta es una acción interagencial entre Aduanas y PDI que se enmarca dentro de una serie de procedimientos que se están ejecutando en la región y que tienen como finalidad contener el ilícito asociado a la falsificación el cual afecta la recaudación fiscal y, además, sacar de circulación artículos que pueden resultar peligrosos para niños y jóvenes, ya que no cumplen con los estándares de seguridad y salud establecidos".

El primero de los procedimientos se realizó en un local comercial de Punta Arenas, donde fueron encontrados diversos productos que infringían la Ley de Propiedad Industrial y que, además, no contaban con la documentación que acreditara su legítima comercialización.

En esta diligencia se incautaron juguetes, accesorios infantiles y llaveros que imitaban marcas y personajes reconocidos.

En un segundo procedimiento, detectives del Bridec Punta Arenas, junto a funcionarios de Aduanas, concurrieron hasta un domicilio particular tras detectar, mediante labores de análisis de información, la comercialización a través de redes sociales de poleras falsificadas de selecciones participantes del Mundial de Fútbol y de clubes deportivos.

Al respecto, el jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, Prefecto Inspector Carlos Vásquez Palma, señaló que “producto del trabajo interagencial permanente entre la PDI y Aduanas, en coordinación con el Ministerio Público, se detectó la comercialización de diversos artículos que infringían la Ley de Propiedad Industrial. Parte de las especies incautadas será remitida al Laboratorio de Criminalística Regional con el propósito de establecer científicamente su condición de productos falsificados".

El Director Regional de la Aduana de Punta Arenas, Reinhold Andronoff Urrutia, señaló que “lo más importante de estos procedimientos es que estamos protegiendo a las familias y fortaleciendo el comercio lícito. Estos resultados demuestran el trabajo coordinado que desarrollamos como equipo interagencial, donde no sólo participa el Servicio Nacional de Aduanas, sino también la PDI, Carabineros y el Ministerio Público. Gracias a este esfuerzo conjunto, logramos fortalecer la fiscalización y frenar el comercio ilegal”.

Producto de ambos procedimientos, detectives detuvieron a dos personas por infracción a la Ley de Propiedad Industrial, quienes quedaron apercibidas, a la espera de la citación por parte del Ministerio Público.


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