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22 de junio de 2026

PUNTA ARENAS SERÁ EL PUERTO BASE DEL BUQUE LPD-93 “MAGALLANES DE LA ARMADA DE CHILE

La botadura del LPD-93 “Magallanes” se concretó el 18 de junio en los astilleros de ASMAR Talcahuano, acto encabezado por el presidente José Antonio Kast.

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Hasta ahora no existía información pública oficial que confirmara el destino del LPD-93 “Magallanes” . Se daba por sentado que las nuevas unidades anfibias y de transporte se integrarían al Comando Anfibio y de Transportes Navales, cuya base operativa principal se mantiene en Talcahuano. La decisión de asignar el “Magallanes” a la Tercera Zona Naval, en Punta Arenas, marca un claro interés por potenciar las capacidades de Magallanes y la Antártica Chilena, reforzando la presencia permanente en el extremo sur del país.

Ericka Farías Guerra, delegada presidencial regional de Magallanes y la Antártica Chilena, subrayó la importancia del reciente hito naval para la proyección de soberanía y el desarrollo de la región más austral del país. El buque multipropósito LPD-93 “Magallanes”, primero del Proyecto Escotillón IV, tendrá así a Punta Arenas como puerto base una vez que ingrese al servicio activo de la Armada de Chile, en 2027.

“Queridos magallánicos, ¿sabían que el Proyecto Escotillón IV ya tiene su primer buque? Se lanzó en la Región del Biobío, con el presidente de la República y otras autoridades. Es un buque clave que tendrá como puerto base nuestra región”, expresó Farías Guerra en un mensaje difundido tras la ceremonia. Añadió que esta unidad ayudará de forma decisiva a “posicionarnos en el mar, reforzar nuestra soberanía en el territorio antártico” y respaldar tareas esenciales como el rescate y la ayuda humanitaria.

La delegada destacó además el valor simbólico y nacional del proyecto: “Es el primero de cuatro grandes buques. Este y los que vienen son un orgullo para Chile y para nuestro gobierno. Seguiremos aportando todo lo necesario para modernizar nuestra querida Armada, agradeciendo a cada uno de los trabajadores que participaron en este gran proyecto”.

Un nuevo comienzo que redefine la presencia naval en Chile Tricontinental

La botadura del LPD-93 “Magallanes” se concretó el 18 de junio en los astilleros de ASMAR Talcahuano, acto encabezado por el presidente José Antonio Kast. Construido íntegramente en Chile, este buque representa un avance concreto en el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval. Con más del 75% de avance general, su entrega operacional se proyecta para 2027.

De 110 metros de eslora y desplazamiento cercano a las 8.000 toneladas, el “Magallanes” está diseñado para operaciones anfibias, transporte estratégico, apoyo logístico en zonas extremas, incluida la Antártica durante la temporada estival, búsqueda y rescate, y asistencia humanitaria. Podrá operar helicópteros, lanchas de desembarco y transportar hasta 250 efectivos adicionales.

Punta Arenas, polo logístico Antártico para Chile y el Mundo

La designación de Punta Arenas como puerto base se alinea con los avances en infraestructura portuaria local. El proyecto “Infraestructura Portuaria para la Base Naval de Punta Arenas” (INFRAPORPAR), que contempla una nueva dársena en el Estrecho de Magallanes, mejorará las capacidades de atraque y logística de la Tercera Zona Naval, facilitando el apoyo a bases antárticas y la conectividad regional para Chile y el mundo.

Chile se posiciona como líder mundial en materia de hub logístico de primer nivel para el acceso a la Antártica, al integrar de forma estratégica capacidades navales, científicas y logísticas. El LPD-93 “Magallanes” fortalecerá el rol de Punta Arenas como la conexión natural de Chile con el continente blanco, consolidando al país como potencia antártica de referencia. Esto refuerza la soberanía chilena en un área de creciente relevancia estratégica y permite una respuesta más ágil a las necesidades de las bases antárticas y las comunidades australes.

El almirante Fernando Cabrera Salazar, comandante en jefe de la Armada, ha insistido en la necesidad de mantener presencia efectiva en toda la tricontinentalidad del país. Con esta decisión, el LPD-93 “Magallanes” y su buque hermano LPD “Rapa Nui” ya en construcción, no sólo modernizaran la flota, sino que también impulsan el desarrollo regional, generan sinergias con la infraestructura portuaria local y fortalecen la industria naval nacional como una verdadera política de Estado.

Esta asignación inédita refleja un esfuerzo deliberado por descentralizar y potenciar las capacidades en el extremo sur, más allá de la concentración tradicional en Talcahuano. Un paso que, sin duda, será bien recibido por los magallánicos y que proyecta a Chile con mayor firmeza hacia sus mares y territorios australes. (Luis Andres Lautaro)

Fuente: defensa.com 

Botadura del buque “Magallanes”

PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST ENCABEZA LA BOTADURA DEL BUQUE MULTIPROPÓSITO “MAGALLANES” CONSTRUIDO EN ASMAR TALCAHUANO

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