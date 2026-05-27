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27 de mayo de 2026

MINISTRO DE DEFENSA FERNANDO BARROS “EL ESTRECHO DE MAGALLANES DESDE SU PRINCIPIO HASTA SU FIN ES CHILENO”

Buenos días región.

ministrodefensa

El ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros Tocornal, destacó este miércoles la importancia estratégica de Magallanes para el desarrollo del país, subrayando el rol histórico y actual de las Fuerzas Armadas en la soberanía, la conectividad y la proyección antártica de Chile.

Durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad enfatizó que la relación entre las Fuerzas Armadas y la comunidad trasciende la defensa territorial, apuntando también a su aporte en el desarrollo económico, social y logístico del país.

“En Magallanes existe un aporte enorme de las Fuerzas Armadas a la construcción de país”, sostuvo el ministro, destacando la presencia institucional en zonas aisladas, apoyo a comunidades y protección de espacios marítimos y fronterizos.

Uno de los anuncios abordados fue la firma de un convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de las Culturas y la Armada, orientado a preparar la conmemoración de los 150 años del Combate Naval de Iquique, que se realizará en 2029. Según explicó, la iniciativa busca transmitir valores como disciplina, lealtad, patriotismo y coraje a las nuevas generaciones.

En materia de capacidades estratégicas, Barros defendió la política de construcción naval impulsada por el Estado, resaltando el trabajo desarrollado con astilleros nacionales y privados. En ese contexto, destacó el desempeño del rompehielos “Almirante Viel”, calificándolo como el inicio de una estrategia de fortalecimiento marítimo nacional.

“Esto genera trabajo no solo para los astilleros, sino también para miles de pequeñas y medianas empresas que participan en estos proyectos”, afirmó.

El ministro insistió en que la defensa nacional debe entenderse como una política permanente del Estado y no como una discusión contingente de gobierno. En esa línea, aseguró que Chile mantiene una estrategia defensiva basada en la disuasión y descartó escenarios de carrera armamentista.

“Chile es un país pacífico. Las capacidades estratégicas tienen un rol disuasivo frente a cualquier amenaza, incluyendo nuevas expresiones como el narcoterrorismo, el crimen organizado internacional y los ciberataques”, señaló.

Sobre seguridad, indicó que el país enfrenta desafíos crecientes vinculados al crimen transnacional y destacó el trabajo coordinado entre Fuerzas Armadas, policías y organismos especializados en ciberseguridad.

En el ámbito regional, Barros proyectó un fuerte impulso al desarrollo antártico desde Magallanes, mencionando inversiones en infraestructura, mejoras aeroportuarias y el fortalecimiento de servicios logísticos y turísticos.

“El potencial antártico de Punta Arenas es enorme. Tiene infraestructura, conectividad y capacidades para transformarse en una plataforma aún más relevante hacia el continente blanco”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que existe una intención gubernamental de realizar durante el próximo período estival una sesión de gabinete ministerial en territorio antártico chileno, iniciativa que —según dijo— busca reforzar la presencia nacional en la zona.

El secretario de Estado también destacó proyectos de conectividad en Tierra del Fuego, infraestructura portuaria y obras viales asociadas al desarrollo regional, señalando que estas inversiones permitirán fortalecer la actividad económica y generar empleo.

Finalmente, el ministro reafirmó la posición chilena respecto al Estrecho de Magallanes, asegurando que “no existe discusión jurídica ni territorial” sobre su soberanía y reiteró que el foco de las Fuerzas Armadas seguirá estando en la protección del territorio, el apoyo a las comunidades y el desarrollo nacional.



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