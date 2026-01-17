CHILE ENCADENA DOS AÑOS CON ALZA DE LA PRODUCTIVIDAD: NO OCURRÍA DESDE HACE MÁS DE UNA DÉCADA

La productividad en Chile comienza a mostrar señales claras de recuperación. Así lo confirmó el Informe Anual de Productividad 2025, elaborado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que dio cuenta de dos años consecutivos de crecimiento, un escenario que no se registraba desde el período 2011–2012, excluyendo el contexto excepcional de la pandemia.

De acuerdo con el informe, tanto en 2024 como en 2025 se observó un crecimiento positivo de la Productividad Total de Factores (PTF), indicador que mide la eficiencia con la que una economía utiliza su trabajo y capital. Para 2025, la CNEP proyecta un crecimiento de la PTF de entre 0,5% y 0,6% para la economía agregada, y de entre 1,0% y 1,2% para la economía no minera, cifras que reflejan un cambio de tendencia tras más de una década de bajo dinamismo.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró los resultados señalando que se trata de un proceso que ya habían anticipado en conversaciones previas con el exministro de Hacienda Mario Marcel. “Lo más importante, además de que ojalá tengamos momentos más relevantes de productividad, es poder sostenerlo en el tiempo”, afirmó.

En la misma línea, el secretario ejecutivo de la CNEP, Rodrigo Krell, explicó que este repunte implica que parte del crecimiento reciente del Producto Interno Bruto no se explica únicamente por una mayor cantidad de trabajo o inversión, sino por mejoras en la eficiencia. Durante 2024, la productividad de la economía agregada creció 0,6%, con avances en la mayoría de los sectores productivos.

A nivel sectorial, el informe destacó especialmente el desempeño de la minería y del sector de Electricidad, Gas y Agua, que mostraron aumentos relevantes en productividad. En contraste, la construcción registró una caída de 2,0% en 2024, reflejando las dificultades que aún enfrenta ese rubro.

Pese a las cifras positivas, los desafíos siguen siendo importantes. El académico Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, advirtió que Chile enfrenta problemas estructurales como la permisología, la necesidad de mayor inversión en capacitación y capital humano, y un desajuste entre la formación académica y las demandas reales del mercado laboral. “El sistema no nos permite ser lo suficientemente eficientes”, señaló.

El informe también vincula parte del repunte a procesos de automatización, reorganización productiva y al mejor desempeño del sector exportador. Tras casi dos décadas de estancamiento, las exportaciones chilenas crecieron 6,6% en 2024 y 7,9% en 2025, alcanzando un máximo histórico de US$107.004 millones.

No obstante, persisten brechas relevantes. En 2023, Chile se ubicó como el cuarto país con menor productividad laboral de la OCDE, lo que evidencia que, si bien la tendencia es positiva, el desafío de fondo sigue siendo avanzar hacia un crecimiento sostenido y de largo plazo basado en mayor eficiencia y mejores capacidades productivas.

​



Fuente:Biobío Chile​



​

