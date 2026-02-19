GOBIERNO PRESENTA MEDIDAS PARA LA BÚSQUEDA DE ORÍGENES EN CASOS DE ADOPCIONES FORZADAS O IRREGULARES

Durante la jornada del 18 de febrero se realizó la presentación del Informe de Recomendaciones de la Mesa Interinstitucional de Trabajo sobre Adopciones Forzadas o Irregulares 2025, documento que reconoce la existencia de prácticas de adopciones forzadas o irregulares ocurridas en Chile entre las décadas de 1950 y 2000, las cuales constituyen graves vulneraciones a los derechos humanos, afectando el derecho a la identidad y a la vida familiar.

El informe fue elaborado por la Mesa Interinstitucional integrada por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio de Registro Civil e Identificación y Servicio Médico Legal, entre otras instituciones.

La ceremonia se llevó a cabo en Santiago y fue encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren Stork, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quienes expusieron el diagnóstico técnico contenido en el documento y las medidas legislativas, administrativas y de coordinación que se busca implementar para avanzar en acciones concretas en materia de verdad y justicia.

La presentación constituye un paso relevante en la respuesta del Estado frente a las miles de denuncias vinculadas a adopciones ocurridas en el período señalado, fortaleciendo el compromiso institucional con el derecho a la identidad y el reconocimiento de las víctimas.

Nuevas medidas anunciadas

Creación de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares , dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que comenzará a operar durante el primer semestre del año.

Implementación de un Banco de Huellas Genéticas , herramienta científica destinada a apoyar los procesos de identificación y búsqueda, especialmente en casos de alta complejidad.

Ambas iniciativas se desarrollarán bajo un modelo de coordinación entre la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Poder Judicial y el Servicio Médico Legal.

En la Región de Magallanes, la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos destacó que estas medidas permitirán fortalecer el acompañamiento institucional a personas que eventualmente requieran apoyo en procesos de búsqueda de identidad de origen, articulando el trabajo con los servicios públicos competentes.

Al respecto, la autoridad regional señaló: “El Gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha caracterizado por impulsar acciones concretas orientadas a la reparación y al acompañamiento de víctimas de violaciones a los derechos humanos. En esa línea, podemos mencionar el Plan Nacional de Búsqueda, la Comisión Verdad y Niñez y, hoy, las nuevas medidas para la búsqueda de orígenes en casos de adopciones forzadas o irregulares. Estos son avances relevantes que fortalecen el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esperamos que estas políticas tengan continuidad en la próxima administración, porque la protección de los derechos humanos debe ser una política permanente de Estado”.

