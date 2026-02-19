Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de febrero de 2026

GOBIERNO PRESENTA MEDIDAS PARA LA BÚSQUEDA DE ORÍGENES EN CASOS DE ADOPCIONES FORZADAS O IRREGULARES

​El informe fue elaborado por la Mesa Interinstitucional integrada por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio de Registro Civil e Identificación y Servicio Médico Legal, entre otras instituciones.

Foto

Durante la jornada del 18 de febrero se realizó la presentación del Informe de Recomendaciones de la Mesa Interinstitucional de Trabajo sobre Adopciones Forzadas o Irregulares 2025, documento que reconoce la existencia de prácticas de adopciones forzadas o irregulares ocurridas en Chile entre las décadas de 1950 y 2000, las cuales constituyen graves vulneraciones a los derechos humanos, afectando el derecho a la identidad y a la vida familiar.

El informe fue elaborado por la Mesa Interinstitucional integrada por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio de Registro Civil e Identificación y Servicio Médico Legal, entre otras instituciones.

La ceremonia se llevó a cabo en Santiago y fue encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren Stork, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quienes expusieron el diagnóstico técnico contenido en el documento y las medidas legislativas, administrativas y de coordinación que se busca implementar para avanzar en acciones concretas en materia de verdad y justicia.

La presentación constituye un paso relevante en la respuesta del Estado frente a las miles de denuncias vinculadas a adopciones ocurridas en el período señalado, fortaleciendo el compromiso institucional con el derecho a la identidad y el reconocimiento de las víctimas.

Nuevas medidas anunciadas

Desde el nivel central, el Gobierno anunció dos medidas estructurales:



  • Creación de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que comenzará a operar durante el primer semestre del año.

  • Implementación de un Banco de Huellas Genéticas, herramienta científica destinada a apoyar los procesos de identificación y búsqueda, especialmente en casos de alta complejidad.

Ambas iniciativas se desarrollarán bajo un modelo de coordinación entre la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Poder Judicial y el Servicio Médico Legal.

En la Región de Magallanes, la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos destacó que estas medidas permitirán fortalecer el acompañamiento institucional a personas que eventualmente requieran apoyo en procesos de búsqueda de identidad de origen, articulando el trabajo con los servicios públicos competentes.

Al respecto, la autoridad regional señaló: “El Gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha caracterizado por impulsar acciones concretas orientadas a la reparación y al acompañamiento de víctimas de violaciones a los derechos humanos. En esa línea, podemos mencionar el Plan Nacional de Búsqueda, la Comisión Verdad y Niñez y, hoy, las nuevas medidas para la búsqueda de orígenes en casos de adopciones forzadas o irregulares. Estos son avances relevantes que fortalecen el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esperamos que estas políticas tengan continuidad en la próxima administración, porque la protección de los derechos humanos debe ser una política permanente de Estado”.

Con estas acciones, el Estado reafirma su compromiso con el reconocimiento de las víctimas, el acceso a la información, la cooperación internacional y la garantía efectiva del derecho a la identidad.





Rodolfo Arecheta

CONSEJERO REGIONAL RODOLFO ARECHETA CUESTIONA APORTE DE US$1 MILLÓN A CUBA Y PLANTEA PRIORIDAD EN NECESIDADES DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO PRESENTA MEDIDAS PARA LA BÚSQUEDA DE ORÍGENES EN CASOS DE ADOPCIONES FORZADAS O IRREGULARES

Leer Más

​El informe fue elaborado por la Mesa Interinstitucional integrada por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio de Registro Civil e Identificación y Servicio Médico Legal, entre otras instituciones.

​El informe fue elaborado por la Mesa Interinstitucional integrada por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio de Registro Civil e Identificación y Servicio Médico Legal, entre otras instituciones.

Foto
nuestrospodcast
1

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REALIZA PRIMERA REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA FORTALECER SISTEMAS SANITARIOS RURALES EN PORVENIR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Foto

GOBIERNO PRESENTA MEDIDAS PARA LA BÚSQUEDA DE ORÍGENES EN CASOS DE ADOPCIONES FORZADAS O IRREGULARES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
bingo munipuq

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A RETIRAR ENTRADAS PARA UN NUEVO BINGO DEL ADULTO MAYOR

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Gabriel Zegers Muller Ingeniero Agrnomo y Director de INDAP Magallanes

INDAP MAGALLANES IMPULSA HISTÓRICA INVERSIÓN PARA FORTALECER AGRICULTURA REGIONAL