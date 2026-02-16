Punta Arenas,
16 de febrero de 2026

TRIBUNAL DE PUNTA ARENAS CONDENA A 11 AÑOS DE PRESIDIO EFECTIVO A HOMBRE POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENOR DE 13 AÑOS

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó una pena total de 11 años de cárcel efectiva contra José David Rain Quedimán, tras declararlo culpable por delitos sexuales cometidos en 2019 en perjuicio de una víctima menor de edad.

De acuerdo con lo informado públicamente en la audiencia de comunicación de sentencia —transmitida vía Zoom por el tribunal— la condena se desglosa en seis años de presidio por el delito de abuso sexual calificado y cinco años y un día por abuso sexual reiterado con contacto corporal. Ambas penas deberán cumplirse de manera sucesiva y sin acceso a penas sustitutivas.

Los hechos ocurrieron en fechas indeterminadas durante el año 2019, cuando la víctima tenía menos de 13 años. El tribunal consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado en los ilícitos, determinando que la gravedad de los delitos amerita el cumplimiento efectivo de la pena.

Además del presidio, la sentencia contempla la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos, oficios o profesiones en el ámbito educacional o en cualquier actividad que implique contacto habitual con menores de edad. Una vez cumplida la condena, el sentenciado quedará sujeto durante 10 años a vigilancia de la autoridad, debiendo presentarse periódicamente para informar su domicilio.

Con esta resolución, el tribunal dio término a un proceso judicial que se extendió por más de cinco años desde la denuncia de los hechos, en una causa que impacta profundamente a la comunidad de la Región de Magallanes y que vuelve a situar en el centro la persecución y sanción de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.


“OPERACIÓN SIN FRONTERA”: TOP DE PUNTA ARENAS DICTA CONDENA POR CONTRABANDO DE CIGARRILLOS DESDE ARGENTINA

EXPORTACIONES DE MAGALLANES CRECEN 24,6% EN DICIEMBRE Y CIERRAN 2025 CON ALZA ACUMULADA DE 30,2%

​Las ventas regionales al exterior alcanzaron los US$123,2 millones en el último mes del año, impulsadas principalmente por el sector Industria y con China como principal destino.

DE MAGALLANES AL MUNDO: OBRAS DE 18 CREADORES LOCALES CRUZAN LAS FRONTERAS GRACIAS A LA FERIA ARTESANÍAS AUSTRALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CLÍNICA MÓVIL DE MASCOTAS REALIZARÁ ATENCIÓN PRIMARIA EN PUNTA ARENAS ESTE 16 Y 18 DE FEBRERO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Marie Bergstrom en Congreso Futuro 2026 JT0016

"LA GENTE JOVEN ESTÁ REDEFINIENDO LA INTIMIDAD": MARIE BERGSTRÖM EXPLICA EL AMOR EN TIEMPOS DE REDES

