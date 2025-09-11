TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 5 AÑOS Y UN DÍA DE INTERNACIÓN EN RÉGIMEN SEMICERRADO A MENOR DE EDAD POR HOMICIDIO EN PUERTO NATALES

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy -jueves 11 de septiembre- a A.J.P.B. a purgar la pena de 5 años y un día de internación en régimen semicerrado, con un programa de reinserción social, como autor del delito consumado de homicidio. Ilícito perpetrado el 16 de diciembre del año pasado, en Puerto Natales.



En fallo unánime, el tribunal -integrado por los jueces Nancy Alvarado González (presidenta), Guillermo Cádiz Vatcky, y José Octavio Flores Vásquez (redactor)- dispuso, además, el comiso del arma blanca incautada por la policía.



Asimismo, el condenado quedará sujeto a un programa de intervención individual, cuyo objetivo es su reinserción social, que deberá ser presentado ante el tribunal en una audiencia que se agendará para tal efecto.



El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable que en horas de la noche del 16 de diciembre de 2024, el sentenciado A.J.P.B., de 17 años de edad a esa fecha, llegó hasta la Plaza de Armas de Puerto Natales, “lugar donde se encontraba la víctima, un adolescente también de 17 años, de iniciales N.K.L.L., a quien procede a encarar por rencillas previas con un sobrino suyo, extrayendo un cuchillo que portaba entre sus ropas con la intención de darle muerte, y le propina a N.K.L.L., una violenta estocada en el pecho, cayendo la víctima al suelo, huyendo el imputado del lugar, producto de esta agresión la víctima resultó con traumatismo de tórax penetrante, complicado, hemotórax izquierdo masivo y anemia aguda severa, lesión reciente y vital, concordante con la acción de terceros con arma blanca que le ocasiona la muerte”.



