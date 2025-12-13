Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

13 de diciembre de 2025

LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE (HYST) SOSTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Instancia en la que participó parte del directorio de la asociación, encabezado por su presidente, Rodrigo Bustamante; el vicepresidente, Mauricio Kuzanowicz; la secretaria, Victoria Soló de Saldívar; y el tesorero, Alexander Mijovilovic. ​

PHOTO-2025-12-12-14-28-18

El encuentro permitió abordar en profundidad las principales gestiones impulsadas por HYST durante el año 2025, período en el que la asociación ha consolidado su rol como un actor relevante del turismo regional, fortaleciendo el trabajo colaborativo público-privado, promoviendo el destino Torres del Paine y la Región de Magallanes en instancias nacionales e internacionales, y participando activamente en mesas de trabajo vinculadas a sostenibilidad, conectividad, promoción y desarrollo territorial.

Asimismo, durante la reunión se analizaron los principales desafíos y oportunidades para el sector turístico de cara al año 2026, proyectando un trabajo conjunto con el Gobierno Regional que permita seguir avanzando en una planificación estratégica del turismo, resguardando el equilibrio entre crecimiento, conservación y beneficio para las comunidades locales.

Desde HYST se destacó la importancia de mantener espacios de diálogo permanente con las autoridades regionales, los cuales permiten alinear visiones, coordinar acciones y fortalecer políticas públicas que impacten positivamente en la actividad turística, uno de los pilares económicos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Finalmente, la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine valoró la disposición del Gobernador Regional para continuar trabajando de manera articulada, reafirmando su compromiso con la construcción de un turismo más sostenible, competitivo y responsable, que proyecte a Torres del Paine y a Magallanes como destinos de clase mundial.


feriah2v

LAS CLAVES DE LA 3ª FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE: TALENTO LOCAL, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y SOSTENIBILIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRES LESIONADOS UNO DE ELLOS GRAVE DEJA COMO RESULTADO CHOQUE DE VEHÍCULO CONTRA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO

Leer Más

Esta madrugada en el centro de la ciudad.


Esta madrugada en el centro de la ciudad.


a4a5efa3-1004-4c02-abab-8b5ea91bfa45
nuestrospodcast
PHOTO-2025-12-12-14-28-18

LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE (HYST) SOSTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Anuncio voto asistido

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
10

SUBSECRETARÍAS DE NIÑEZ Y EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTAN RECURSOS PARA AVANZAR EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FOTO NATALES 1

NATALES SE ILUMINA: SE ENCENDIÓ EL ÁRBOL DE NAVIDAD

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Kast-y-Jara-Paranal-768x432

EL SORPRESIVO RESPALDO DE JARA Y RECHAZO DE KAST AL PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE CERCANO AL OBSERVATORIO PARANAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250