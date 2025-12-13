LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE (HYST) SOSTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

El encuentro permitió abordar en profundidad las principales gestiones impulsadas por HYST durante el año 2025, período en el que la asociación ha consolidado su rol como un actor relevante del turismo regional, fortaleciendo el trabajo colaborativo público-privado, promoviendo el destino Torres del Paine y la Región de Magallanes en instancias nacionales e internacionales, y participando activamente en mesas de trabajo vinculadas a sostenibilidad, conectividad, promoción y desarrollo territorial.

Asimismo, durante la reunión se analizaron los principales desafíos y oportunidades para el sector turístico de cara al año 2026, proyectando un trabajo conjunto con el Gobierno Regional que permita seguir avanzando en una planificación estratégica del turismo, resguardando el equilibrio entre crecimiento, conservación y beneficio para las comunidades locales.

Desde HYST se destacó la importancia de mantener espacios de diálogo permanente con las autoridades regionales, los cuales permiten alinear visiones, coordinar acciones y fortalecer políticas públicas que impacten positivamente en la actividad turística, uno de los pilares económicos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Finalmente, la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine valoró la disposición del Gobernador Regional para continuar trabajando de manera articulada, reafirmando su compromiso con la construcción de un turismo más sostenible, competitivo y responsable, que proyecte a Torres del Paine y a Magallanes como destinos de clase mundial.

