ESCUELA MANUEL BULNES DESTACA EN REVISTA NACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

La Escuela Manuel Bulnes de Punta Arenas fue reconocida en diversas páginas de la Revista de Educación, publicación oficial del Ministerio de Educación, en el marco del Plan de Reactivación Educativa: de la recuperación a la mejora, iniciativa que busca fortalecer los aprendizajes y promover el desarrollo integral de los estudiantes en todo el país.

La aparición del establecimiento en esta edición nacional representa un importante hito para la comunidad educativa. Desde la dirección de la escuela señalaron que este reconocimiento "refleja el compromiso, la dedicación y el esfuerzo diario de estudiantes, familias, docentes, asistentes y equipos directivos, quienes trabajan día a día para brindar una educación de calidad y con sentido".

El reportaje muestra diversas acciones y avances desarrollados por la escuela, en imágenes destacando su participación activa en estrategias de acompañamiento pedagógico, apoyo socioemocional y mejora continua, alineadas con los desafíos del sistema educativo actual.

Asimismo, el establecimiento invitó a la comunidad a revisar la revista completa, destacando la importancia de visibilizar el trabajo que se realiza al interior de las escuelas públicas:

"Ser parte de una publicación nacional reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento de la educación en Chile y con el desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes", señalaron.

