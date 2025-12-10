FONDO ESPERANZA PREPARA SU ARRIBO A MAGALLANES Y PROYECTA TRABAJO CON ACTORES LOCALES PARA EL 2026

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Karina Gómez Gálvez, gerente comercial y social de Fondo Esperanza, entregó detalles sobre el importante hito que vivirá la institución en los próximos años: la apertura de su primera oficina en Punta Arenas, anunciada para 2026.

Fondo Esperanza, reconocida como la institución de desarrollo social más grande de Chile y pionera en microfinanzas solidarias, cuenta con más de 23 años de trayectoria y actualmente opera en casi todas las regiones del país. Con su llegada a Magallanes, completará presencia nacional, fortaleciendo su misión de acompañar y potenciar a emprendedores y comunidades en contextos diversos.

Durante su participación, Gómez explicó que la organización está iniciando un proceso de vinculación regional, con el fin de reunirse con actores relevantes de la zona y presentar la metodología de apoyo integral que caracteriza su trabajo. Esta línea de intervención combina financiamiento, capacitación y redes de apoyo, buscando impulsar proyectos sostenibles y colaborativos.

La ejecutiva indicó que Fundación Esperanza espera establecer alianzas estratégicas que permitan consolidar su instalación en Punta Arenas y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo económico y social del territorio. El proceso previo a la apertura considera socializar su modelo, conocer las realidades locales y adaptar la implementación a las necesidades particulares de Magallanes.





​



​

