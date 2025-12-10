Punta Arenas,
10 de diciembre de 2025

FONDO ESPERANZA PREPARA SU ARRIBO A MAGALLANES Y PROYECTA TRABAJO CON ACTORES LOCALES PARA EL 2026

Buenos días región.

fondoesperanza

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Karina Gómez Gálvez, gerente comercial y social de Fondo Esperanza, entregó detalles sobre el importante hito que vivirá la institución en los próximos años: la apertura de su primera oficina en Punta Arenas, anunciada para 2026.

Fondo Esperanza, reconocida como la institución de desarrollo social más grande de Chile y pionera en microfinanzas solidarias, cuenta con más de 23 años de trayectoria y actualmente opera en casi todas las regiones del país. Con su llegada a Magallanes, completará presencia nacional, fortaleciendo su misión de acompañar y potenciar a emprendedores y comunidades en contextos diversos.

Durante su participación, Gómez explicó que la organización está iniciando un proceso de vinculación regional, con el fin de reunirse con actores relevantes de la zona y presentar la metodología de apoyo integral que caracteriza su trabajo. Esta línea de intervención combina financiamiento, capacitación y redes de apoyo, buscando impulsar proyectos sostenibles y colaborativos.

La ejecutiva indicó que Fundación Esperanza espera establecer alianzas estratégicas que permitan consolidar su instalación en Punta Arenas y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo económico y social del territorio. El proceso previo a la apertura considera socializar su modelo, conocer las realidades locales y adaptar la implementación a las necesidades particulares de Magallanes.




tbs

THE BRITISH SCHOOL INVITA A LA COMUNIDAD AL ESTRENO DE SU MUSICAL CINDERELLA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS: SERÁN NUEVE MIL VECINOS BENEFICIADOS

​El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes.

​El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes.

core10122025
slepconadis

TRES NUEVAS SALAS MULTISENSORIALES SE INSTALARÁN EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS TRAS CONVENIO ENTRE SLEP MAGALLANES Y SENADIS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

AGUAS MAGALLANES DESTACA APORTE VOLUNTARIO DE CLIENTES A LA LABOR DE BOMBEROS A TRAVÉS DE LA BOLETA

CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINCIENCIA Y EL CRUCH BUSCA INCORPORAR EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA FORMACIÓN EN IA

05

DIRECCIÓN DEL TRABAJO APLICÓ MULTAS POR 250 MILLONES DE PESOS EN FISCALIZACIÓN DE BUSES INTERURBANOS POR FERIADO LARGO

