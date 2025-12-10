AUTORIDADES REFUERZAN COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR UN PROCESO SEGURO EN LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

​Autoridades regionales, entidades públicas, Fuerzas Armadas y servicios involucrados participaron este martes en una reunión de coordinación en la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, con el objetivo de afinar el despliegue operativo y logístico para asegurar un proceso electoral seguro, ordenado y participativo el próximo 14 de diciembre.



El encuentro fue encabezado por el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, junto al Seremi de Gobierno, Andro Mimica, la Directora Regional del Servicio Electoral (Servel), María Teresa Kuzmanic, General de Carabineros, Marco Alvarado, Seremi de Justicia, Michelle Peutat, Seremi del Trabajo, Jessica Bengoa, jefe del Departamento de Asuntos Civiles del Comando Conjunto Austral, Guillermo Hess, representantes de diversos servicios públicos con responsabilidades en el desarrollo de la jornada.



El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, destacó que esta instancia es parte del trabajo habitual previo a cada elección, en el que se revisan medidas de seguridad, logística y resguardo del proceso democrático. “Tuvimos una reunión de coordinación con las instituciones que tienen incumbencia para garantizar un proceso ordenado, democrático y participativo. En nuestra región de Magallanes y Antártica chilena, el llamado es siempre a la comunidad a hacerse parte del proceso. Más allá de que el voto sea obligatorio, cada voto cuenta y fortalece la democracia”, afirmó.



La autoridad detalló que las Fuerzas Armadas tomarán control de los recintos electorales este viernes por la mañana, replicando el despliegue de la primera vuelta: cerca de 480 efectivos en los locales, además de 400 funcionarios adicionales en apoyo logístico, junto al operativo de Carabineros. También confirmó el traslado anticipado del material electoral: “Nuestro país es el único en el mundo en el que se vota en la Antártica. Los votos ya están en el lugar y esta semana se distribuyen a Puerto Harris y Puerto Edén”.



Sobre la situación de Puerto Toro, donde en la primera vuelta no se pudo trasladar a los votantes por condiciones meteorológicas, el delegado informó que se solicitó a Senapred un monitoreo detallado del clima para el fin de semana. “Si es necesario adoptar medidas adicionales, se evaluarán oportunamente”, indicó. También recordó que los locales y mesas de votación se mantienen sin cambios para esta segunda vuelta, al igual que los criterios para que cédulas vencidas hasta por un año sean válidas para votar.



Respecto a CONAF y las medidas tras la tragedia ocurrida en la primera vuelta, Pivcevic señaló que el organismo emitió un comunicado formal con disposiciones para garantizar turnos y continuidad de los guardaparques. “El Parque Nacional Torres del Paine seguirá abierto y habrá personal presente. Las listas de guardaparques en montaña están siendo informadas al Servel y los juzgados para validar sus excusas”, añadió.



La Directora Regional del Servel, María Teresa Kuzmanic Pinto, informó que todas las cajas electorales ya están preparadas y en proceso de despacho según las distintas localidades. “Las cajas dirigidas a la Antártica ya fueron recibidas por el delegado de la Junta Electoral, por lo que estamos tranquilos respecto a la logística”, aseguró.



Recalcó que los locales de votación, vocales y delegados se mantienen sin modificaciones, y que quienes fueron designados durante la primera vuelta deben cumplir nuevamente sus funciones.



Además, hizo un llamado a retirar las cédulas de identidad olvidadas en el proceso anterior: “Hay algunas cédulas de identidad que todavía están en nuestras oficinas. Sin la cédula de identidad no pueden votar y no es excusa ante el juez de policía local no haber votado por no tener las cédulas”. Confirmó también que la Universidad de Magallanes seguirá siendo local de votación, conforme lo establece la ley, esperando que la actual toma sea depuesta para permitir el normal desarrollo del proceso.



El Mayor Guillermo Hess Malebrán, jefe del Departamento de Asuntos Civiles del Comando Conjunto Austral, detalló el plan de resguardo para la jornada electoral. “Las Fuerzas Armadas cubrirán los 51 locales de votación habilitados, con un despliegue similar al del 16 de noviembre. Serán alrededor de 500 efectivos de las Fuerzas Armadas que van a estar en seguridad directa de los locales de votación para permitir que se desarrolle el proceso eleccionario de la forma más tranquila y normal posible”, señaló.



El oficial realizó un llamado a la comunidad: “Los locales funcionarán con total normalidad. Invitamos a la ciudadanía a ejercer su derecho cívico con tranquilidad”.

El Seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, enfatizó el rol del Estado en asegurar la continuidad institucional del país: “desde el retorno a la democracia. Un sistema que funciona, un sistema que da claridad y que a las pocas horas sabemos de los ganadores y de quienes finalmente van a gobernar los destinos del país. Invitamos a todas y todos a participar y seguir construyendo el Chile que queremos”.



Asimismo, recordó las principales normas de excusas y sanciones:



El voto es obligatorio: quienes no concurran arriesgan multas entre 0,5 y 1,5 UTM.

Los vocales de mesa están obligados y quienes no cumplan pueden ser multados con sumas superiores a $500.000.

Extranjeros con derecho a voto: están exentos de multa si no concurren, tal como lo estableció el Parlamento.

Personas con discapacidad pueden excusarse.

Quienes estén a más de 200 km del local deben ingresar la excusa por Comisaría Virtual y luego ratificarla en un retén.



Las autoridades reiteraron el llamado a informarse por canales oficiales, revisar el local de votación y participar activamente este 14 de diciembre.







