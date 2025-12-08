SEREMI DE HACIENDA Y PROCHILE REALIZAN LA SEGUNDA MESA COMEX DEL AÑO CON PRESENCIA DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN

La Secretaría Regional Ministerial de Hacienda de Magallanes, junto a ProChile, realizó este jueves la segunda sesión de la Mesa de Comercio Exterior (Comex) de este año, instancia que reunió a los sectores productivos más relevantes de la región, representantes gremiales, pymes exportadoras y servicios públicos vinculados al desarrollo económico.

Durante la jornada, la Directora Regional de ProChile, Alejandra Covacevich, expuso las últimas cifras que muestran un crecimiento sostenido de las exportaciones regionales, destacando el dinamismo de sectores como la salmonicultura, ganadería, servicios especializados y productos del mar. Asimismo, se abordaron las oportunidades para seguir ampliando la presencia de Magallanes en mercados internacionales y fortalecer la competitividad del tejido productivo regional.

Por su parte, el Seremi de Hacienda, Álvaro Vargas, presentó el estado de la hacienda pública y los principales macroindicadores durante el actual periodo de gobierno, detallando el impacto de la consolidación fiscal, la evolución del gasto público, el comportamiento de la inversión y las proyecciones económicas para el cierre del año y el inicio de 2026. La autoridad destacó que las cifras recientes permiten proyectar un escenario favorable y estable, fundamental para la actividad exportadora y el crecimiento regional.

La reunión permitió fortalecer el diálogo entre el sector público y privado, identificar desafíos comunes y coordinar acciones que impulsen el comercio exterior, la innovación y el desarrollo sostenible de Magallanes.

La Seremi de Hacienda y ProChile reiteraron su compromiso con avanzar en una agenda de trabajo conjunta, orientada a consolidar las oportunidades de internacionalización y apoyar el crecimiento de los sectores productivos estratégicos para la región.

