RECTOR MARIPANI REITERA QUE ESTÁN ABIERTOS AL DIÁLOGO Y LLAMA A ESTUDIANTES A DEPONER TOMA

Durante la tarde de este viernes 5 de diciembre, el rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, acompañado de su equipo directivo y de las decanas y los decanos, sostuvo un punto de prensa en el CADI-UMAG para referirse a la ocupación iniciada por la Federación de Estudiantes en el campus central y en el Instituto de la Patagonia. Esta acción fue decidida en una asamblea realizada en el gimnasio, donde 360 estudiantes votaron a favor y 150 en contra.

El rector señaló que la movilización surgió luego de una carta enviada a Rectoría, la cual fue respondida de manera completa y oportuna y posteriormente difundida a toda la comunidad universitaria. Indicó que, pese a ello, no se ha recibido un petitorio formal, elemento esencial para cualquier proceso de diálogo responsable, respetuoso y conforme a los protocolos institucionales.

Respecto a los hechos ocurridos en el edificio de las facultades de Educación y Ciencias Sociales y Ciencias Económicas y Jurídicas (ex Humanidades) durante el fin de semana, explicó que la Universidad mantuvo el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas basándose en la evaluación técnica de Carabineros de Chile. Personal policial —incluyendo las unidades OS9 y LABOCAR— recorrió el campus, inspeccionó dependencias, revisó cámaras y realizó diligencias especializadas sin identificar riesgos inminentes para la comunidad universitaria. El lunes 1 de diciembre se reforzó la seguridad con nuevos patrullajes y peritajes, garantizando así tanto la continuidad del servicio educativo como la seguridad de estudiantes, académicas, académicos, funcionarias y funcionarios.

Sobre la vandalización del mural, el rector informó que la investigación está siendo realizada por Carabineros de Chile por instrucción del Ministerio Público. La Universidad no cuenta aún con información oficial, pero los antecedentes preliminares indican que una de las personas involucradas sería estudiante de la institución y las otras dos corresponderían a personas externas. La Universidad está trabajando en la presentación de una querella por el delito cometido y ya instruyó los procedimientos disciplinarios internos para esclarecer las responsabilidades que pudieran derivarse de este hecho.

Agregó que, conforme a la información disponible hasta el momento, el mensaje escrito en la pizarra en otra dependencia no tendría relación con la vandalización del mural. Esto fue aclarado luego de que una o un estudiante presentara una autodenuncia ante la Fiscalía Universitaria y Carabineros, lo que permitió delimitar su origen y descartar su vinculación directa. Aun así, la UMAG ha iniciado los procedimientos internos para esclarecer por separado ambos hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El rector enfatizó que la Universidad se encuentra ejecutando un Plan de Sostenibilidad y Modernización Financiera aprobado y supervisado por la Superintendencia de Educación Superior (SES). Esto exige decisiones complejas y un uso especialmente riguroso de los recursos, lo que obliga a compatibilizar las legítimas inquietudes del estudiantado con las obligaciones regulatorias.

Reiteró su plena disposición al diálogo, señalando que se solicitó a las y los representantes de la FEUM constituir mesas de trabajo orientadas a soluciones reales y sostenibles. No obstante, la ocupación impide el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Por esta razón, y conforme a los procedimientos institucionales vigentes, este mediodía la Universidad presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Esta acción se sustenta en el Decreto N.º 008/SU/2020, que aprueba el Manual de Procedimientos de Manejo de Crisis. Este instrumento establece la conformación de una comisión integrada por vicerrectorías y por las decanas y los decanos, convocada por la Prorrectoría, para velar por la continuidad institucional en escenarios de crisis. Entre sus facultades se encuentran la coordinación interna, la emisión de comunicados oficiales, la conducción de procesos de negociación, cierre de semestre, la recalendarización de actividades académicas, cuando corresponda, la recomendación de acciones legales necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de la Universidad, entre otras.

El rector remarcó que los canales de comunicación permanecen abiertos, pero que el diálogo debe darse en condiciones adecuadas y constructivas, lo que no es posible mientras exista una medida de presión que afecta a toda la comunidad universitaria. Añadió que la ocupación limita tanto el derecho de trabajadoras y trabajadores a cumplir sus labores como el de estudiantes a continuar su semestre, por lo que se recalendarizarán las actividades que sea necesario ajustar, tal como se ha hecho en ocasiones anteriores, con el fin de resguardar el cumplimiento de los currículos.

​

