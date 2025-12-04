4 de diciembre de 2025
CONCEJALES DE PUNTA ARENAS LAMENTAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HAYA ASISTIDO A COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACLARAR DESTINO FINAL DE LOS ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL
Comunicado de prensa.
Los concejales de Punta Arenas expresamos nuestra profunda preocupación ante la ausencia del Gobierno Regional de Magallanes en la sesión de la Comisión de Infraestructura (hoy miércoles 03 de diciembre), órgano formal del Municipio de Punta Arenas encargado de revisar y fiscalizar proyectos que impactan directamente en el desarrollo urbano y la calidad de vida de nuestros vecinos.
La inasistencia del Gobierno Regional impidió abordar materias urgentes relativas a la demolición del ex Hospital Regional, un proceso que avanza sin la claridad necesaria.
En particular, queremos enfatizar nuestra preocupación por el destino final de los escombros, considerando que la Dirección de Obras Municipales solo ha otorgado una autorización parcial a la demolición.
La comunidad tiene derecho a conocer:
Dónde serán trasladados estos residuos,
Si el sitio autorizado cumple con las condiciones ambientales y normativas,
Y qué medidas de mitigación se aplicarán para evitar impactos negativos.
Hasta ahora, estas respuestas no han sido entregadas ni aclaradas, lo cual resulta especialmente grave en una obra de alto impacto.
Por ello, como concejales emplazamos al Gobierno Regional a explicar públicamente los motivos de su inasistencia y a entregar toda la información pendiente sobre las etapas de demolición, la gestión de residuos y el destino final de los escombros.
Nuestro deber es velar por la transparencia, la seguridad y el respeto a la ciudadanía.
Esperamos que, en adelante, el Gobierno Regional asuma con responsabilidad su obligación de informar y coordinarse con los órganos municipales establecidos.
firman los concejales
ALICIA STIPICIC
JOSE BECERRA
MARCELA LEICHTLE
JORGE RISCO
GERMAN FLORES
DALIVOR ETEROVIC
JONATHAN CARCAMO
MIGUEL CONTRERAS
