Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

4 de diciembre de 2025

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS LAMENTAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HAYA ASISTIDO A COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACLARAR DESTINO FINAL DE LOS ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL

Comunicado de prensa.

Hospital-regional

Los concejales de Punta Arenas expresamos nuestra profunda preocupación ante la ausencia del Gobierno Regional de Magallanes en la sesión de la Comisión de Infraestructura (hoy miércoles 03 de diciembre), órgano formal del Municipio de Punta Arenas encargado de revisar y fiscalizar proyectos que impactan directamente en el desarrollo urbano y la calidad de vida de nuestros vecinos.

La inasistencia del Gobierno Regional impidió abordar materias urgentes relativas a la demolición del ex Hospital Regional, un proceso que avanza sin la claridad necesaria.

En particular, queremos enfatizar nuestra preocupación por el destino final de los escombros, considerando que la Dirección de Obras Municipales solo ha otorgado una autorización parcial a la demolición.
La comunidad tiene derecho a conocer:

  • Dónde serán trasladados estos residuos,

  • Si el sitio autorizado cumple con las condiciones ambientales y normativas,

  • qué medidas de mitigación se aplicarán para evitar impactos negativos.

Hasta ahora, estas respuestas no han sido entregadas ni aclaradas, lo cual resulta especialmente grave en una obra de alto impacto.

Por ello, como concejales emplazamos al Gobierno Regional a explicar públicamente los motivos de su inasistencia y a entregar toda la información pendiente sobre las etapas de demolición, la gestión de residuos y el destino final de los escombros.

Nuestro deber es velar por la transparencia, la seguridad y el respeto a la ciudadanía.
Esperamos que, en adelante, el Gobierno Regional asuma con responsabilidad su obligación de informar y coordinarse con los órganos municipales establecidos.

firman los concejales

ALICIA STIPICIC

JOSE BECERRA

MARCELA LEICHTLE

JORGE RISCO

GERMAN FLORES

DALIVOR ETEROVIC

JONATHAN CARCAMO

MIGUEL CONTRERAS


detenidasdrogaspuq

CARABINEROS DETIENE A DOS MUJERES CON MARIHUANA TRAS FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL SERVIU

Leer Más

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

munipuq
nuestrospodcast
Hospital-regional

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS LAMENTAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HAYA ASISTIDO A COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACLARAR DESTINO FINAL DE LOS ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Hospital-regional

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS LAMENTAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HAYA ASISTIDO A COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACLARAR DESTINO FINAL DE LOS ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ssmvihprep

DÍA MUNDIAL DEL SIDA: ESPECIALISTAS EN MAGALLANES REITERAN IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO Y LA DETECCIÓN OPORTUNA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
CP 5

COMIENZA RETIRO DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DE PIANO DE FELIPE BROWNE