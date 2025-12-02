Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

2 de diciembre de 2025

UN AVANCE QUE SE SIENTE EN CASA: HOSPITAL DE NATALES VUELVE A REALIZAR ENDOSCOPÍAS

​ Con la reactivación de la endoscopía, el Hospital de Natales continúa consolidando su compromiso con una atención más completa, cercana y resolutiva para los habitantes de la provincia.

endoscopia

​El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos anunció la reactivación del examen de Endoscopía Digestiva Alta, un procedimiento fundamental para el diagnóstico precoz de enfermedades gastrointestinales. Con el retorno de esta prestación, a cargo del Dr. Marco del Río, el establecimiento podrá retomar la lista de espera y brindar una atención más oportuna a sus usuarios.

 
“Es una muy buena noticia (…) hubo un gran desplante de parte de todo el Hospital, para poder retomar este servicio. Recuperamos la lista de espera que lleva bastante tiempo esperando y el hecho de que se puedan tomar el examen acá en Natales, los pacientes lo agradecen”, destacó el médico a cargo, Dr. Marco Del Río.

 
Este avance representa un cambio significativo para la comunidad, ya que las personas ya no deberán trasladarse hasta Punta Arenas para acceder a este estudio, reduciendo tiempos, costos y molestias asociadas al viaje.

 
Desde el Servicio de Orientación Médico Estadístico (SOME), su jefe Felipe Rojas subrayó el impacto de esta mejora señalando que “estamos muy contentos, sabemos que es complejo y vamos a comenzar con la lista de espera, que a lo mejor nos va a tomar un tiempo resolver, pero estaremos ahí para los pacientes.”

 
Con la reactivación de la endoscopía, el Hospital de Natales continúa consolidando su compromiso con una atención más completa, cercana y resolutiva para los habitantes de la provincia.

Sin título-1

"ESTO LO SOÑÉ ANTES": EL NUEVO FILME DE JAVIER CASTRO LEVANTADO JUNTO A VECINAS Y VECINOS DE PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OTRO MEGAPROYECTO EN MAGALLANES PIDE MÁS TIEMPO PARA RESPONDER A "OLA" DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

Leer Más

​En septiembre fue el turno de TotalEnergies con “H2 Magallanes”, el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones.

​En septiembre fue el turno de TotalEnergies con “H2 Magallanes”, el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones.

hidrogeno-verde-proyecto-hnh-energy-pide-mas-tiempo-al-sea-ante-ola-de-observaciones
nuestrospodcast
endoscopia

UN AVANCE QUE SE SIENTE EN CASA: HOSPITAL DE NATALES VUELVE A REALIZAR ENDOSCOPÍAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
centroNEMA

NEMA Y CUATRO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMAN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA FORMAR TALENTO EN NUEVAS ENERGÍAS EN MAGALLANES

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
trekkingpaine

LLEGA LA TRAVESÍA QUE UBICA A LA PATAGONIA EN EL CENTRO DEL TREKKING MUNDIAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
IMG_1786

SANTO TOMÁS POTENCIA EL BIENESTAR DE PERSONAS MAYORES CON FERIA INTEGRAL EN VIVIENDAS TUTELADAS