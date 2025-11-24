Punta Arenas,
24 de noviembre de 2025

GOBIERNO EN TERRENO CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN PUERTO NATALES

​Mujeres de Última Esperanza reciben certificación en participación política en jornada conmemorativa del 25N

getnatales

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, junto a la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes y la Antártica Chilena, realizó el pasado viernes un Gobierno en Terreno en el gimnasio del Club Deportivo Esmeralda de Puerto Natales, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La actividad reunió a autoridades, servicios públicos, organizaciones de mujeres, estudiantes, usuarias de SernamEG, PRODEMU y participantes de diversos programas formativos.


Este encuentro formó parte del despliegue regional del cierre de la campaña nacional “Una Ley en Nombre de Todas”, destinada a difundir los alcances de la Ley Integral N.º 21.675. Esta nueva normativa transforma la respuesta del Estado frente a la violencia de género, fortaleciendo la prevención, protección, reparación y sanción, y acercando información clave a mujeres de todo el territorio, especialmente en zonas aisladas y rurales.


La jornada comenzó con el saludo del Seremi de Gobierno, Andro Mimica, quien valoró la importancia del despliegue territorial. “Este despliegue forma parte de la conmemoración del mes de la eliminación de la violencia contra las mujeres y busca acercar la Ley Integral de Género a todos los territorios. Hemos avanzado, pero debemos seguir profundizando este trabajo para garantizar que las mujeres cuenten con protección y respuestas efectivas del Estado”, señaló.


Posteriormente, se presentó el spot oficial de la campaña, dando paso a las intervenciones de la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, y la directora regional de SernamEG, Pamela Leiva Burgos. Ambas destacaron avances regionales en prevención, atención y protección a mujeres que viven violencia, junto con los principales hitos de la puesta en marcha de la nueva ley.


Tras ello, se abrió un espacio de diálogo con las asistentes para abordar los alcances de la Ley Integral, sus medidas, derechos y rutas de orientación, promoviendo una conversación participativa en torno a su implementación y efectos en la vida de las mujeres del territorio.


Uno de los momentos centrales fue la ceremonia de certificación del programa “Mujeres y Participación Política y Social” del SernamEG, orientado a fortalecer la autonomía política y social de mujeres de la provincia. En su edición 2025, las participantes completaron más de 80 horas de formación en liderazgo, participación ciudadana, oratoria, procesos electorales, uso estratégico de redes sociales y elaboración de proyectos de incidencia.


Fueron certificadas: Ana Galindo Guzmán, Eliana Barraza Vera, María Da Silva Gueicha, Yurany Romero Poveda, Dora Sánchez Castaño, Teresita Nancul Montiel, Kathiuska Meza Barría y Patricia Reyes Carvajal.


Durante la ceremonia, la Universidad de Magallanes otorgó un reconocimiento especial a la participante destacada Ana Galindo, distinción entregada por su representante, Jorge Ortega. La jornada continuó con una presentación artística a cargo de Ivonne Álvarez González y Jessica Terucán, valorando el arte como un espacio que favorece la expresión, la sanación y la construcción comunitaria.


En este contexto, una de las participantes certificadas, Kathiuska Meza, dirigente del Círculo de Cocrianza y activista desde 2015, destacó la relevancia del proceso formativo, “participé de este curso que comenzó en abril y finalizó ahora en noviembre, con alrededor de ocho módulos. Fue un formato exigente pero muy positivo, con mucha teoría e historia, e incorporando temas relevantes como la inteligencia emocional. Estoy muy contenta con el formato entregado este año”, señaló.


En su intervención, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz, subrayó la importancia de dar a conocer esta nueva legislación. “Queremos que la comunidad conozca esta ley, que tardó siete años en ser aprobada. La violencia ginecobstétrica será considerada agravante; las mujeres que viven violencia contarán con atención psicosociojurídica gratuita; y la ley contempla sanciones frente a la distribución no consentida de imágenes íntimas. Estos son avances significativos para la protección de las mujeres”, afirmó.


Asimismo, destacó el desafío de avanzar en infraestructura regional, “presentamos un proyecto para la construcción de un nuevo Centro de la Mujer para Puerto Natales, que ya cuenta con diseño aprobado. Nuestro desafío es avanzar hacia su materialización para contar con un espacio adecuado para atender a las mujeres del territorio”, agregó.


Por su parte, la directora regional de SernamEG, Pamela Leiva, valoró la participación comunitaria y el rol preventivo del servicio. “Hoy nos sumamos al Gobierno en Terreno con acciones de prevención y atención. En lo que va del año, los Centros de la Mujer de la región han atendido a más de 350 mujeres, además de 130 mujeres que han recibido atención especializada por situaciones de violencia grave y extrema”, destacó.


Finalmente, el Seremi de Gobierno, Andro Mimica, relevó la continuidad del despliegue regional. “Seguiremos recorriendo la región con el Infobus de la División de Organizaciones Sociales, llegando a Magallanes, Tierra del Fuego y nuevamente a Puerto Natales, en el marco de esta gira nacional que busca acercar información y servicios a las comunidades más alejadas”, puntualizó.


La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza agradeció la participación de todos los servicios públicos presentes y de la comunidad que asistió a la actividad. Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno con la prevención de la violencia y con la construcción de territorios donde todas las mujeres puedan vivir seguras, libres y con dignidad.


La actividad concluyó invitando a la comunidad a visitar la Feria de Servicios organizada por el Gobierno en Terreno de la Delegación y MovilizaDOS de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno.


MUJERES JEFAS DE HOGAR SE CERTIFICAN EN GASFITERÍA AVANZADA EN MAGALLANES

