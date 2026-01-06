DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA COORDINACIÓN Y DESTACA LABOR DE CARABINEROS EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

En el marco del despliegue preventivo de seguridad en el Parque Nacional Torres del Paine, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, realizó una visita a la tenencia temporal de Carabineros instalada al interior del área protegida, con el objetivo de saludar y conocer en terreno a las funcionarias y funcionarios policiales que actualmente cumplen labores en el lugar.

​



Durante la visita, el delegado valoró el trabajo desarrollado por Carabineros, especialmente en una época del año marcada por una alta afluencia de visitantes, lo que implica un aumento de los riesgos asociados a accidentes y emergencias. En ese contexto, destacó la importancia de contar con presencia policial permanente, subrayando que gran parte del personal desplegado corresponde a especialistas en alta montaña, quienes han participado activamente en labores de rescate y patrullajes en sectores de alta complejidad.

​



Asimismo, recalcó que “la seguridad es uno de los ejes prioritarios del Gobierno, especialmente en zonas de alto interés turístico como Torres del Paine”.

​



En la instancia participó también la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas Rodríguez, quien señaló que, como municipio, consideran fundamental reforzar cada año la dotación de Carabineros en la comuna, con el fin de prevenir situaciones de riesgo. Indicó que actualmente se desarrollan patrullajes conjuntos entre el municipio, Carabineros y CONAF, y que se han activado instancias de coordinación como el COGRID comunal para enfrentar emergencias recientes. La autoridad comunal valoró especialmente la presencia de una dotación reforzada, integrada por jóvenes carabineros y también mujeres, lo que entrega mayor tranquilidad y protección a la comunidad y a quienes visitan la comuna, señaló la edil.

​



Por su parte, el teniente Juan Medina Muñoz, jefe de la tenencia temporal Parque Nacional Torres del Paine, explicó que el personal arribó al sector el pasado 28 de diciembre, conformando un equipo de 8 funcionarios, el cual permanecerá desplegado hasta fines de enero. Asimismo, informó que durante el mes de febrero se realizará un recambio de personal, con el objetivo de mantener el refuerzo de seguridad durante toda la temporada estival.

​



Detalló que las labores se concentran en patrullajes preventivos, atención de faltas y delitos, y respuesta ante rescates y emergencias, especialmente en los meses de mayor flujo turístico. El equipo está compuesto por especialistas provenientes de Santiago, además de personal territorial, y se encuentra operando desde dependencias de CONAF, en coordinación permanente con dicha institución y con la Municipalidad de Torres del Paine.

​



Finalmente, el prefecto suplente de la Prefectura Magallanes N°28, teniente coronel Augusto Álvarez Aguayo, señaló que este despliegue corresponde a un servicio extraordinario dispuesto por la institución, considerando la alta demanda que presenta el Parque Nacional Torres del Paine durante la temporada estival. Destacó que el personal desplegado es especialista en montaña y frontera, encontrándose distribuido en distintos puntos del parque con el propósito de brindar seguridad y una mejor atención a turistas y visitantes, reforzando así la presencia institucional en uno de los principales destinos turísticos del país.