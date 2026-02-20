DETIENEN A HOMBRE CON ARRESTO DOMICILIARIO TRAS ROBO EN LOCAL “EL CAIQUÉN” EN PUNTA ARENAS

Durante la madrugada de este jueves 20 de febrero se registró un robo en lugar no habitado en el local de comida “El Caiquén”, en Punta Arenas, desde donde se sustrajeron diversas especies y dinero en efectivo. Tras la denuncia, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría inició diligencias investigativas para esclarecer el hecho.

Producto del trabajo policial, durante la tarde se logró la detención de uno de los presuntos autores, identificado con las iniciales G.I.A.M., de 20 años. El sujeto cuenta con antecedentes penales por delitos de mayor connotación social y, además, se encontraba cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total por el mismo tipo de ilícito.

Carabineros informó que continúan las diligencias para dar con el paradero del segundo involucrado en el robo. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasará a control de detención este viernes 20 de febrero.

El procedimiento se enmarca en las acciones preventivas y de persecución penal que se desarrollan en la capital regional para enfrentar delitos contra la propiedad y reforzar la seguridad en el comercio local.

​

