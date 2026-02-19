MÁS DE 7 MIL FAMILIAS DE MAGALLANES YA RECIBEN EL APORTE FAMILIAR PERMANENTE 2026

A partir del lunes 16 de febrero de este año, las primeras familias beneficiadas con el Aporte Familiar Permanente -más conocido como ex Bono Marzo- ya han comenzado a recibirlo.

Así lo informaron esta mañana las autoridades regionales encabezadas por el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, quien, junto al Seremi (s) del Trabajo y Previsión Social, Carlo Gorziglia; el director regional (s) del IPS, José Pérez Núñez; y Margarita Mora, beneficiaria del Aporte, dieron a conocer esta buena noticia para más de 13 mil familias magallánicas

En la región, este beneficio alcanzará, con el primer grupo de beneficiarios, a más de 7 mil familias, quienes recibirán más de 13 mil Aportes, entre el 16 y el 28 de febrero.

Una vez que publiquen todas las nóminas del beneficio, serán más de 1 millón 870 mil familias las que obtendrán el Aporte Familiar Permanente 2026. Más de 3 millones 600 mil aportes familiares se distribuirán entre ellas y en Magallanes se proyectan 13 mil familias que podrían recibir más de 23 mil Aportes en total.

Al respecto, el Delegado Presidencial señaló que “sabemos que, para las familias de nuestro país, marzo es un mes complicado. Vuelven a clases las niñas y niños, hay mayor gasto en las familias y este Aporte Permanente es un alivio para el bolsillo de las familias chilenas. Este beneficio consiste en un total de $66.834 por cada carga. Son 7 mil familias que se van a ver beneficiadas con poco más de 13 mil aportes, entendiendo que una familia puede tener más de un aporte, según la carga asignada y eso implica más de 880 millones de pesos que se destina para aliviar el bolsillo de las familias en este primer grupo”.

Por su parte, la autoridad laboral de la zona hizo un especial llamado a las personas a ser cautelosas con sus datos personales e informarse a través de los medios y canales de información oficiales, expresando que “este es un beneficio que se entrega automáticamente. Las consultas se pueden hacer directamente en el sitio www.aportefamiliar.cl donde está toda la información para estos tres grupos de beneficiarios. El primer grupo partió el 16 de febrero, el segundo inicia el 2 de marzo su pago y el tercero, el 16 de marzo. También hacemos un llamado a informarse por los medios oficiales para no caer en situaciones no deseadas”.

Este es un beneficio económico para las familias de menores ingresos que cumplan con los requisitos que señala el director (s) del IPS para estos efectos: “tal como señaló el seremi (s), este es un beneficio que se paga de manera gradual. Ya comenzamos con el primer grupo, que son los beneficiarios que reciben Subsidio Único Familiar y aquellas familias que forman parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Esto se paga de manera automática, no es necesario que se haga ningún trámite adicional, ya que sólo basta con que se cumpla con los requisitos al 31 de diciembre del año pasado”.

Los requisitos para ello son: ser beneficiarios del Subsidio Único Familiar, formar parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o ser beneficiario de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares que estén en estas categorías hasta el 31 de diciembre del año 2025. Cabe señalar que, si la persona pertenece al tercer grupo, con asignaciones familiares o maternales y tiene CuentaRUT de BancoEstado, se depositará el Aporte en esa cuenta.

Margarita Mora Cvitanic es beneficiaria del Aporte con dos cargas familiares, por lo que para ella representa una ayuda importante en sus gastos de esta temporada, según expresa: “Es un alivio, porque tengo dos hijos y marzo es complejo para todos los que somos papás, mamás y, bueno, cubre gran parte de lo que tengo que gastar en marzo, en útiles, uniformes, así que es un apoyo súper importante, sobre todo en la época de marzo”.

El plazo para cobrar el Aporte es de nueve meses desde que se emitió el documento de pago. Por ejemplo, si en www.aportefamiliar.cl se le indica que su pago está disponible desde el 16 de febrero de 2026, usted tendrá plazo hasta el 16 de noviembre de ese mismo año para hacer efectivo el cobro. Después de esa fecha, se pierde el derecho a cobrar el beneficio.

Respecto al plazo para presentar un reclamo porque no se le otorgó el Aporte Familiar o recibió pago por menos cargas familiares de las que le correspondían, será de un año, a contar del 16 de marzo en adelante, en www.aportefamiliar.cl. El reclamo no puede realizarse antes de esa fecha, ya que deben estar publicadas las tres primeras nóminas masivas del beneficio para habilitar esta opción en la plataforma del sitio web.

El Estado realizará un esfuerzo fiscal superior a 240 mil millones de pesos en total y durante todas las nóminas que se publican en el año, para concretar la entrega de esta ayuda económica a las familias de menores ingresos de la región y el país.









​

