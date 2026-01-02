Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
publicite aqui
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

2 de enero de 2026

DESDE HOY 2 DE ENERO PUNTA ARENAS SE DESPIDE DEL EFECTIVO EN LAS MICROS Y CONSOLIDA EL PAGO ELECTRÓNICO

Buenos días región.

dtpr

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el jefe de la División de Transporte Público Regional (DTPR), Cristóbal Pineda,  informó a la ciudadanía sobre la implementación y balance del sistema de pago electrónico en el transporte público mayor de Punta Arenas, iniciativa que posiciona a la capital regional como la ciudad más austral del mundo en dejar atrás el uso de efectivo en las micros.

El sistema Punta Arenas Conectado, impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y operado por la empresa Bipay, presenta un balance ampliamente positivo. Desde el inicio de la marcha blanca se han registrado 698 mil 153 validaciones, reflejando una rápida adopción por parte de la comunidad. Del total de pagos, el 61,8% corresponde a tarjetas del sistema Punta Arenas Conectado, el 17% a estudiantes que utilizan la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), el 17,5% a pagos con tarjetas bancarias y el 3,7% a transacciones realizadas mediante la aplicación Bipay Wallet con código QR.

A la fecha, se han vendido 21 mil 994 tarjetas, cifra que da cuenta del alto nivel de incorporación de esta nueva tecnología por parte de las y los magallánicos. Con el inicio de la operación definitiva, el sistema acepta únicamente pagos electrónicos a través de tarjetas prepago tarifa completa y Persona Mayor, disponibles a un valor de $1.550 pesos, además de la TNE para escolares y estudiantes de educación superior, pagos con código QR mediante la aplicación Bipay Wallet y tarjetas bancarias de crédito, débito y prepago Visa o Mastercard.

Para facilitar el acceso y uso del sistema, se habilitaron más de 80 puntos de venta y recarga distribuidos en distintos sectores de Punta Arenas, los cuales pueden ser revisados en el sitio web www.bipay.cl

Durante el período estival, los estudiantes pueden continuar utilizando su TNE para el pago del transporte público. En caso de requerir reposición de tarjetas, toma fotográfica para nuevas solicitudes o procesos de revalidación correspondiente al sello 2025, los usuarios deben acudir de lunes a viernes, entre las 9:00 y 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, a la oficina de Junaeb ubicada en calle Croacia 569.

Finalmente, desde la organización se recordó que ante cualquier consulta adicional, los usuarios pueden escribir [email protected] o [email protected] revisar las redes sociales de @bipaychile o acercarse al Centro de Atención al Usuario, ubicado en Julio A. Roca 886 (Galería Roca), con atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, y los sábados de 9:30 a 12:00 horas.




saludeventospuq

AUTORIDAD SANITARIA FISCALIZÓ LOCALES QUE ALBERGARÁN FIESTAS DE FIN DE AÑO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DESDE EL 5 DE ENERO INICIARÁ UNA NUEVA ETAPA DE OBRAS EN EL TRAMO 5 DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

MINVU - Avance Av
nuestrospodcast
muelle habia fildes (2)

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DEL MOP CIERRA 2025 CON PROYECTOS DESDE ARICA A LA ANTÁRTICA Y UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 143 MIL MILLONES DE PESOS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
dtpr

DESDE HOY 2 DE ENERO PUNTA ARENAS SE DESPIDE DEL EFECTIVO EN LAS MICROS Y CONSOLIDA EL PAGO ELECTRÓNICO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CADEM2025

CADEM: 65% PIENSA QUE EL 2026 SERÁ UN MEJOR AÑO, ESPECIALMENTE EN LO RELATIVO A SU SITUACIÓN ECONÓMICA (52%)

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ministroPEH

MINISTRO MONTES DESTACA CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS REGIONES DE COQUIMBO Y O'HIGGINS EN EL CONTEXTO DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL