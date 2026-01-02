DESDE HOY 2 DE ENERO PUNTA ARENAS SE DESPIDE DEL EFECTIVO EN LAS MICROS Y CONSOLIDA EL PAGO ELECTRÓNICO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el jefe de la División de Transporte Público Regional (DTPR), Cristóbal Pineda, informó a la ciudadanía sobre la implementación y balance del sistema de pago electrónico en el transporte público mayor de Punta Arenas, iniciativa que posiciona a la capital regional como la ciudad más austral del mundo en dejar atrás el uso de efectivo en las micros.

El sistema Punta Arenas Conectado, impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y operado por la empresa Bipay, presenta un balance ampliamente positivo. Desde el inicio de la marcha blanca se han registrado 698 mil 153 validaciones, reflejando una rápida adopción por parte de la comunidad. Del total de pagos, el 61,8% corresponde a tarjetas del sistema Punta Arenas Conectado, el 17% a estudiantes que utilizan la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), el 17,5% a pagos con tarjetas bancarias y el 3,7% a transacciones realizadas mediante la aplicación Bipay Wallet con código QR.

A la fecha, se han vendido 21 mil 994 tarjetas, cifra que da cuenta del alto nivel de incorporación de esta nueva tecnología por parte de las y los magallánicos. Con el inicio de la operación definitiva, el sistema acepta únicamente pagos electrónicos a través de tarjetas prepago tarifa completa y Persona Mayor, disponibles a un valor de $1.550 pesos, además de la TNE para escolares y estudiantes de educación superior, pagos con código QR mediante la aplicación Bipay Wallet y tarjetas bancarias de crédito, débito y prepago Visa o Mastercard.

Para facilitar el acceso y uso del sistema, se habilitaron más de 80 puntos de venta y recarga distribuidos en distintos sectores de Punta Arenas, los cuales pueden ser revisados en el sitio web www.bipay.cl

Durante el período estival, los estudiantes pueden continuar utilizando su TNE para el pago del transporte público. En caso de requerir reposición de tarjetas, toma fotográfica para nuevas solicitudes o procesos de revalidación correspondiente al sello 2025, los usuarios deben acudir de lunes a viernes, entre las 9:00 y 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, a la oficina de Junaeb ubicada en calle Croacia 569.

Finalmente, desde la organización se recordó que ante cualquier consulta adicional, los usuarios pueden escribir [email protected] o [email protected] revisar las redes sociales de @bipaychile o acercarse al Centro de Atención al Usuario, ubicado en Julio A. Roca 886 (Galería Roca), con atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, y los sábados de 9:30 a 12:00 horas.





​



​

