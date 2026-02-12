SEREMI ANDRO MIMICA REALIZA BALANCE DE LA GESTIÓN EN MAGALLANES: "VAN A RECIBIR UN GOBIERNO MUCHÍSIMO MÁS ORDENADO QUE NOSOTROS”

En materia de Salud, resaltó la implementación del Copago Cero en Fonasa, que permite que los usuarios del sistema público no paguen por sus atenciones, y señaló que en Magallanes la media de espera quirúrgica alcanza los 189 días, cifra que indicó refleja una disminución considerable gracias a mejoras en la gestión hospitalaria y la habilitación de horarios extraordinarios para intervenciones quirúrgicas. El seremi vocero de Gobierno en Magallanes, Andro Mimica, abordó el escenario económico regional y nacional en entrevista con Buenos Días Región, donde respondió a declaraciones del diputado electo Riquelme sobre una supuesta “emergencia económica”. En la conversación transmitida por Polar Comunicaciones, la autoridad sostuvo que el país y la región serán entregados en mejores condiciones que las recibidas al inicio del actual mandato. Respecto a vivienda e infraestructura, aseguró que se han entregado 4.000 viviendas con llave en mano y que quedarán más de 1.400 en construcción. También subrayó inversiones en establecimientos educacionales, mejoras en hospitales y avances en conectividad, como la ruta en Tierra del Fuego y la doble vía en la Ruta 9. Sobre la visita presidencial, explicó que la gira fue suspendida por motivos personales y familiares del Presidente Gabriel Boric, evitando entregar mayores detalles. No obstante, manifestó que existe la intención de reprogramar la visita para fines de febrero o inicios de marzo, con el objetivo de concretar actividades pendientes y realizar la última gira oficial en la región antes del término del mandato.

Mimica distinguió entre emergencias como los incendios que afectan a la zona centro sur del país y lo que calificó como críticas políticas respecto del estado de la economía. En Buenos Días Región afirmó que “van a recibir un Gobierno muchísimo más ordenado”, detallando que la inflación bajó de 14% a 3% durante el período y que actualmente hay más de seis mil personas ocupadas en comparación con 2022 en la región de Magallanes.

El vocero agregó que, a su juicio, se ha fortalecido la inversión y la circulación de recursos en Magallanes, señalando que el crecimiento cercano al 2% refleja una recuperación, aunque reconoció que es necesario avanzar más. Asimismo, indicó que el próximo gobierno recibirá una economía en condiciones favorables, citando declaraciones del ex vicepresidente del Banco Central.

En materia regional, Mimica destacó inversiones por más de 8 mil millones de pesos en infraestructura educacional, mejoras en rutas y carreteras y el avance de la doble vía en la Ruta 9 hacia el sector Philipi en Punta Arenas. También mencionó la próxima inauguración de la ruta en Tierra del Fuego y avances hacia Torres del Paine, señalando que la región de Magallanes ha registrado un crecimiento relevante en los últimos cuatro años y llamando a debatir con datos y responsabilidad.