Punta Arenas,
10 de febrero de 2026

PROYECTOS ENERGÉTICOS IMPULSARÁN CAMBIOS EN INFRAESTRUCTURA

Aquí Hidrogeno Verde

Marcelo Cortinez Oyarzo, Consultor independiente en economía energética

En el programa Aquí Hidrógeno Verde, el consultor independiente en economía energética, Marcelo Cortínez Oyarzo, analizó el escenario actual de los proyectos energéticos en Magallanes y los desafíos que enfrenta la infraestructura pública regional.

Cortínez valoró la llegada de autoridades con experiencia en el mundo energético, señalando que el conocimiento técnico es clave para enfrentar la desinformación que rodea a los proyectos. “Muchas veces se habla de iniciativas que se caen, pero en realidad los proyectos se venden en distintas etapas: antes o después del estudio de impacto ambiental, e incluso tras su construcción. Que un inversionista se retire no significa que el proyecto no continúe”, explicó.

El especialista enfatizó que el principal atractivo de la región sigue intacto: su enorme potencial eólico y la certeza jurídica que ofrece el país para las inversiones. Sin embargo, advirtió que la aprobación de estudios ambientales —como el del proyecto Faro del Sur— marcará el inicio de una presión concreta sobre la infraestructura existente, especialmente en la Ruta 9, eje estratégico para el abastecimiento regional.

Según detalló, estudios encargados a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso proyectan millonarias inversiones en infraestructura vial y portuaria. Solo para la ampliación a doble vía en tramos de la Ruta 9 y la 255 se estiman cerca de 400 millones de dólares. A esto se suman recursos destinados a Tierra del Fuego y rutas secundarias, configurando un escenario de alta exigencia para la planificación pública.

Respecto a la llamada “permisología”, sostuvo que no se trata necesariamente de un problema regulatorio, sino de interpretaciones más estrictas y de una baja capacidad de fiscalización del Estado. Citando un estudio que analizó más de 200 mil obligaciones ambientales, afirmó que menos del 10 % de las dificultades están asociadas a cambios normativos posteriores a 2015. “El desafío es fortalecer la fiscalización, aumentar la flexibilidad normativa y ajustar las exigencias para viabilizar proyectos que son de gran escala”, planteó.

Finalmente, advirtió que la materialización de estas obras dependerá de las prioridades del próximo gobierno y del contexto internacional, donde factores geopolíticos influyen directamente en las decisiones de inversión. “El mejor incentivo no es bajar impuestos, sino hacer posibles los proyectos. Si somos demasiado estrictos frente a países que avanzan más rápido, podemos perder oportunidades”, concluyó.

MINVU - Obras de vialidad en Torres del Paine_2

AVANZAN LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN CALLES DE CERRO CASTILLO

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

MINVU - Banco de suelos para Magallanes_feb26

MINVU FORTALECE BANCO DE SUELOS PARA ASEGURAR NUEVOS PROYECTOS HABITACIONALES EN MAGALLANES

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MINVU FORTALECE BANCO DE SUELOS PARA ASEGURAR NUEVOS PROYECTOS HABITACIONALES EN MAGALLANES

CelularA-1

TRÁFICO DE DATOS 5G CRECE 85% EN MAGALLANES Y TIKTOK LIDERA EL CONSUMO DIGITAL EN CHILE

Dalivor Eterovic Díaz, Concejal Municipal

CONCEJAL ETEROVIC ANALIZA DESIGNACIONES POLÍTICAS EN MAGALLANES