18 de diciembre de 2025

DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO EN INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD TURÍSTICA EN CHILE

Carta al director.

CARTA DIRECTOR (2)

Señor Director:

Mientras el país se prepara para un nuevo gobierno, vale la pena detenerse en una oportunidad que Chile continúa desaprovechando: el turismo. El interés internacional por nuestros destinos crece de manera sostenida, pero se enfrenta una y otra vez a una infraestructura que no está a la altura de ese potencial.

Algunos de los lugares más atractivos del país siguen presentando serias dificultades de acceso. La Carretera Austral continúa siendo, en gran parte, un camino de ripio; la Ruta del Vino colapsa en tramos de una sola vía; Castro tardó dos décadas en contar con un aeropuerto y Cochrane aún espera el suyo. Son destinos únicos, pero sin conectividad adecuada, no existe verdadera experiencia turística posible.

En materia internacional, Islandia entendió que antes de atraer visitantes, debía asegurar caminos y accesos de calidad. El resultado es un auge turístico sostenido. EE.UU, por su parte, sin contar con paisajes más extraordinarios que los nuestros, se impuso gracias a estándares claros, servicios sólidos y conectividad impecable.

Lo que falta es una decisión país, infraestructura moderna, permisos ágiles y estándares que permitan que la industria avance. Otros países, con menos belleza natural, han logrado convertirse en potencias turísticas porque hicieron lo básico. Chile, teniendo una riqueza paisajística única, no puede seguir postergando ese paso.

Es momento de dar el salto. El turismo no puede seguir siendo una promesa, debe convertirse en una realidad para el país.

Cristián Waidele, CEO HOM Group

CARTA DIRECTOR (2)

DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO EN INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD TURÍSTICA EN CHILE

PDI MAGALLANES MATERIALIZÓ LA EXPULSIÓN DE EXTRANJERA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, quedando con la prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.

PUNTA ARENAS AVANZA CON ÉXITO: BALANCE POSITIVO A MENOS DE UN MES DEL FIN DEL PAGO CON EFECTIVO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FL 1

COMISIÓN DE ECONOMÍA APRUEBA PROYECTO DE LEY DE FERIAS LIBRES

Foto1

DIPUTADO MATHESON DEMANDA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO PARA NO SEGUIR AFECTANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE TORRES DEL PAINE Y EXIGE RESPUESTAS INMEDIATAS POR PARTE DE CONAF

¡¡¡VINILOS VUELVEN EN GLORIA Y MAJESTAD A LA MAURICIO BRAUN ESTE SÁBADO 20 DE DICIEMBRE!!!