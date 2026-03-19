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19 de marzo de 2026

DÚO ELECTRÓNICO MAGALLÁNICO LLUVIA ÁCIDA PUBLICA EP "GUAIRABO"

​Según explican los músicos, el tema que titula y da inicio a "Guairabo" tiene el nombre de un sector a orillas del Estrecho de Magallanes, al sur de Punta Arenas.

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Tras un año dedicado a repasar su trayectoria de tres décadas, el dúo electrónico magallánico LLUVIA ÁCIDA ha publicado música nueva. Se trata del EP "GUAIRABO", editado gracias a una alianza entre su sello EOLO Producciones y la plataforma RAUVERSION, medio digital santiaguino dedicado a la difusión de la escena electrónica chilena. Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf regresan con tres piezas que profundizan en lo que han denominado "sonido electrónico de frontera".


Según explican los músicos, el tema que titula y da inicio a "Guairabo" tiene el nombre de un sector a orillas del Estrecho de Magallanes, al sur de Punta Arenas. Pero también es la denominación de una especie de ave, cuyo peculiar graznido y hábitos nocturnos lo han hecho protagonistas de diversas leyendas relacionadas con la Brujería Chilota. El segundo tema, "La Luz Mala", rememora una antigua creencia presente en todo el Cono Sur de América, la de una luz producida por un espíritu maléfico, un brujo o un alma en pena, visible en las noches en los bosques y pampas. Esta producción termina con "Rusffin", tema cuyo nombre corresponde a un sector de la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde hay máquinas que fueron usadas en actividades auríferas y forestales.

En comparación a obras anteriores, el dúo se propuso "centrarnos más en las texturas que en melodías pegajosas". En menos de un mes generaron librerías propias de samples, probaron y encadenaron loops de percusión, superpusieron capas de sintetizadores, bajo eléctrico, theremin y registros de campos electromagnéticos capturados con un dispositivo especial.

Esa artesanía sonora está anclada a una declaración de identidad. "Somos la expresión sonora de un choque entre la naturaleza y la civilización, un proyecto artístico de frontera", afirman los músicos. "Aquí la luz puede ser dura, el viento arrachado y las casas funcionan como refugios. De esa fricción nacen imágenes como la de los restos industriales de la fiebre aurífera y forestal que hoy se oxidan entre el viento y la nieve. Queríamos evocar ese ruido del pasado, esa historia de extractivismo que sigue latente", reflexionan.

Para la plataforma RAUVERSION, "Guairabo" invita a una escucha atenta y solitaria. "Sus paisajes sonoros evocan mitos australes, restos industriales y la dureza del clima magallánico, confirmando a LLUVIA ÁCIDA como una de las propuestas más singulares y consistentes de la electrónica chilena", dice su reseña. "Esta publicación es nuestra forma de decir que aquí seguimos, creando y existiendo en nuestros propios términos, compartiendo lo que somos desde nuestro lugar en el mundo", concluyen Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf. "Guairabo" está disponible para su escucha en el sitio web https://rauversion.com/albums/guairabo, así como en las plataformas de Eolo Producciones en You Tube y Bandcamp y en otros servicios de streaming.



EP "GUAIRABO":
Nota en RAUVERSIÓN:
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