ALCALDE RADONICH RECIBE A NUEVO CÓNSUL ARGENTINO PARA FORTALECER VÍNCULOS BILATERALES

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, recibió en dependencias municipales al nuevo cónsul general de Argentina en la región, Darío Dziewezo Polski, en una reunión orientada a fortalecer los vínculos entre la municipalidad y el consulado tras el reciente cambio de autoridad diplomática.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó la importancia de mantener una agenda activa de colaboración en ámbitos como el deporte, la cultura y lo social, relevando iniciativas como la tarjeta de integración impulsada junto al municipio de Río Gallegos. En esa línea, subrayó el valor de la relación entre ambas comunidades, señalando que los ciudadanos argentinos en Punta Arenas forman parte del entorno local, al igual que los chilenos en territorio argentino.

Por su parte, el cónsul Darío Dziewezo Polski valoró la recepción y destacó la relevancia de fortalecer los lazos históricos entre ambas ciudades, mediante el desarrollo de actividades que acerquen tanto a la comunidad chilena como argentina en la capital regional.

Asimismo, la autoridad diplomática hizo referencia a la agenda antártica como un eje relevante de cooperación entre ambos países, considerando el rol estratégico de Punta Arenas como puerta de entrada al continente blanco.

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