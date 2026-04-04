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4 de abril de 2026

ALCALDE RADONICH RECIBE A NUEVO SEREMI DE SALUD Y REFUERZAN COORDINACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

​Autoridades abordaron desafíos sanitarios locales, incluyendo prevención, acceso a tratamientos y reducción de listas de espera

SALUDO PROTOCOLAR CON NUEVO SEREMI DE SALUD (2)

En el marco de una reunión protocolar, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, recibió al recientemente asumido seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, con el objetivo de coordinar acciones en materia sanitaria para la comuna.

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio y la autoridad sanitaria, especialmente en ámbitos como la atención primaria, la prevención y el acceso oportuno a tratamientos médicos.

El seremi de Salud valoró la instancia, señalando que permitió conocer en detalle la situación local. “Hemos tenido una reunión de trabajo con el alcalde para conocer la situación de la atención primaria y favorecer el trabajo que ya está realizando la Corporación Municipal, considerando también la alerta sanitaria oncológica”, indicó.

Por su parte, el alcalde Radonich destacó la importancia de avanzar en temas clave como la vacunación, la prevención del cáncer y la detección oportuna. Además, subrayó la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta del sistema de salud, especialmente en intervenciones y tratamientos.

En la reunión también se presentaron programas municipales orientados al bienestar de la comunidad, enfocados en la prevención y el cuidado de la salud. 



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