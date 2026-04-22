MAGALLANES REFUERZA VACUNACIÓN EN TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTIENE ALTO AVANCE REGIONAL

​En el marco de la Campaña de Vacunación e Inmunización Invierno 2026, autoridades regionales realizaron un operativo de refuerzo dirigido a trabajadores del sector construcción, en una actividad desarrollada este martes en la obra Mirador del Bosque III, en el sector norte de Punta Arenas.



La iniciativa es resultado de un trabajo conjunto entre el sector salud, la Mutual de Seguridad y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes, con el objetivo de acercar la vacunación a los lugares de trabajo y facilitar el acceso a grupos prioritarios. En este contexto, las y los trabajadores de la construcción son considerados población de riesgo, debido a que desarrollan sus labores al aire libre y se exponen a condiciones climáticas extremas propias de la región. Durante la jornada, se inoculó a trabajadores de la empresa Salfa, sumándose a las más de 200 personas del rubro ya inmunizadas en el marco de este convenio, el cual contempla nuevos operativos en los próximos días.



El Seremi de Salud, Fabián Barrientos, explicó que este operativo forma parte del programa de inmunización impulsado por la Autoridad Sanitaria, en conjunto con el Servicio de Salud, la Corporación Municipal de Punta Arenas, la Mutual de Seguridad y la Cámara Chilena de la Construcción de Magallanes. “Estos operativos buscan fortalecer y facilitar el acceso a la vacunación en la población de riesgo. Actualmente, como región estamos en el tercer lugar a nivel nacional en cobertura, pero igualmente hacemos un llamado a vacunarse de manera oportuna, especialmente a los grupos de riesgo”, señaló.



Respecto a la situación epidemiológica, la autoridad indicó que “hoy existe circulación principalmente de Rinovirus y SARS-CoV-2, que es Covid-19. Sin embargo, la vacunación, hay que recordar que, si bien no evita completamente el contagio, sí reduce significativamente el riesgo de desarrollar cuadros graves respiratorios y de requerir hospitalización”.



Por su parte, el presidente del Consejo Social de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes, Omar Vargas, destacó la alianza entre el sector público y privado para ampliar la cobertura de vacunación en la población de riesgo.



“Se trata de un esfuerzo conjunto y colaborativo entre el área de Salud, la Mutual de Seguridad CChC y nosotros como gremio. Este año, nuestra meta con esta campaña es vacunar a cerca de mil trabajadores de la construcción. A la fecha ya superamos los 200, por lo que esperamos que más trabajadores se sumen. Sabemos que la región de Magallanes presenta condiciones climáticas adversas, por lo que es fundamental que estén protegidos. Este proceso no solo está orientado a los trabajadores del sector, sino que está abierto para sus familiares también. Invitamos a trabajadores/as a que se acerquen a sus empresas y consulten por este operativo: actualmente, cerca de siete empresas socias ya se han inscrito en esta campaña, que recién está comenzando”, señaló el representante del gremio de la construcción en Magallanes.





En tanto, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacó que “en la región vamos avanzando de buena forma, ubicándonos en el tercer lugar a nivel nacional, con cerca de un 55% de cobertura. Sin embargo, es fundamental mantener este ritmo para alcanzar la mayor cantidad de personas inmunizadas”. Respecto a la importancia de realizar operativos en terreno, agregó que estos espacios laborales, especialmente en rubros como la construcción, concentran a muchas personas. Por eso es clave acercar la vacunación a estos lugares, no solo para proteger a quienes trabajan allí, sino también para prevenir contagios en sus hogares y comunidades.



La autoridad sanitaria recordó que la campaña de vacunación Invierno 2026 mantiene un enfoque integrado, incorporando vacunas contra influenza, COVID-19, coqueluche en embarazadas, neumococo en personas mayores, además de la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en lactantes.



A la fecha, la región de Magallanes alcanza un 55,44% de cobertura en vacunación contra la influenza, lo que representa 54.393 personas, posicionándose en el tercer lugar a nivel nacional. No obstante, las autoridades reiteraron el llamado a la población a inmunizarse de forma temprana, considerando el aumento progresivo de circulación de virus respiratorios propio de la temporada.



Trabajadores valoran vacunación en obra



En el marco de la campaña de vacunación impulsada en faena, trabajadores de la construcción destacaron la iniciativa, valorando especialmente la posibilidad de acceder a este proceso de manera oportuna y directamente en sus lugares de trabajo.



Sergio Hernández, trabajador de Salfa que decidió vacunarse, señaló: “Es muy positivo por un tema de salud, para protegernos durante el invierno y prevenir enfermedades”.



Por su parte, Romina Calisto, jornal de Salfa, comentó: “Me vacuné porque tengo una hija con asma, entonces, para protegernos a ambas, decidí sumarme a esta campaña. También agradezco que se realice en el lugar de trabajo, ya que muchos no tenemos tiempo para hacerlo fuera del horario laboral”.



En tanto, Arnaldo Canio, carpintero, indicó: “Es muy motivante que vengan a vacunar directamente a la obra. Yo tengo un seguimiento médico, así que acepté vacunarme; llegó justo a tiempo”.





