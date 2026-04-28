SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA PROMUEVE LA VACUNACIÓN DURANTE OPERATIVO EXTRAMUROS EN ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS

Este 27 de abril se realizó en Canadá el lanzamiento oficial la 24ª Semana de la Vacunación de las Américas y, como parte de las actividades conmemorativas que en Chile comenzaron el viernes pasado en Arica, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, junto al representante de OPS/OMS en Chile, Giovanni Escalante, encabezaron un operativo de vacunación extramuro al otro extremo del continente, en la Región de Magallanes.

“Nosotros estuvimos conmemorando esta Semana en Arica y hoy día estamos en la zona más extrema del sur, acá en Punta Arenas. En Canadá se encuentra un equipo grande, representantes de distintos países de la Región, de todo el continente, también conmemorando esta semana. Las coberturas de vacunación en Chile van bien, estamos en un 57%. Pero no podemos bajar los brazos porque debemos alcanzar el 75% al final de mayo”, dijo la subsecretaria.

Giovanni Escalante, representante de OPS/OMS en Chile, destacó el despliegue que se está realizando en el país de manera permanente en cuanto a los procesos de vacunación e, igualmente, en el contexto de esta celebración internacional. “Es la Semana de Vacunación de las Américas y Chile ha acompañado este tipo de campañas durante 24 años y eso hay que celebrar. Y es también un mecanismo para lograr un escudo de protección contra las principales enfermedades susceptibles de vacunación. Así es que la vacuna es segura, tiene calidad y, además, está siendo suministrada a través de un equipo sumamente capacitado”, aseveró.

En cuanto a Influenza, la población objetivo con menor avance en Magallanes son los adultos de 60 años y más, con un 43,7%; las embarazadas con un 46,7%; y los niños entre 6 meses y 5 años con un 54,5% Por eso, la subsecretaria Pizarro convocó a las personas a acudir oportunamente a los vacunatorios.

“Acá en la Región de Magallanes también van en un 57%, un poco más. Sin embargo, tenemos algunos grupos de riesgo que no están al mismo nivel, como son el grupo de adultos mayores que no está en esa cobertura, están en un 43%; y también los niños, los escolares. Entonces el llamado a la población, especialmente a los adultos mayores, es a que puedan acudir a vacunarse contra la Influenza, contra el Covid-19 y también, contra el Neumococo”, agregó la subsecretaria Pizarro.

Hay que recordar que la vacuna contra la influenza demora dos semanas en hacer efecto, por lo que el momento de protegerse es ahora.

Por su parte, el seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, agradeció al Servicio de Salud Magallanes y a la Corporación Municipal de Punta Arenas, por hacer posible este tipo de operativos. “Es importante agradecer el trabajo de los equipos de salud, tanto de atención primaria como del Servicio de Salud, pero también quiero aprovechar de agradecer a la gerencia de Zona Franca, ya que efectivamente se han puesto más de 5.000 vacunas en este punto, lo cual es muy importante porque significa que es un lugar donde la gente se siente cómoda para venir a vacunarse. Así que el llamado nuevamente es a vacunarse porque hay que recordar que las vacunas salvan vidas”, afirmó.

Durante su visita a Punta Arenas, la subsecretaria Pizarro, junto al dr. Escalante recorrieron el Depósito de Vacunas e Inmunoglobulinas (DVI) de Punta Arenas, el más austral del mundo. Desde este espacio, dependiente de la Seremi de Salud, se distribuyen las vacunas hacia la región por vía aérea, marítima y terrestre, y fue calificado como un orgullo por parte de la subsecretaria.

​



Importancia de la vacunación programática en Magallanes

Este 2026, la 24ª Semana de la Vacunación de las Américas se alinea con el objetivo de acelerar la eliminación de más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas para el 2030, once de las cuales se pueden prevenir mediante la inmunización.

Asimismo, se destaca la vacunación como una estrategia esencial para alcanzar las metas regionales y evitar retrocesos como ocurrió con la pérdida de la reverificación de la eliminación del sarampión en las Américas.

Si bien, Chile está certificado como país libre de sarampión desde 1993, la situación internacional representa un riesgo, por lo cual, la dra. Pizarro, afirmó que cumplir con el calendario del Programa Nacional de Inmunizaciones es fundamental para que nuestro país no presente casos autóctonos de esta enfermedad.

“En Chile las coberturas de sarampión son buenas. No tenemos casos autóctonos, pero sí hemos registrado casos importados, que nos generan igualmente brotes, porque el sarampión es una enfermedad muy transmisible. Acá en la Región de Magallanes la cobertura de sarampión es de un 77% y lo que nosotros esperamos en esta enfermedad es que sea sobre el 85%. Entonces, el llamado también es que los padres, tutores, que puedan ayudar a sus niños a completar el esquema de vacunación contra el sarampión”, dijo la dra. Pizarro.





​



​

