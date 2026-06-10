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10 de junio de 2026

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO LA BASE ESCUDERO DEL INACH OPERARÁ TODO EL AÑO EN ANTÁRTICA

Este hito marca un avance significativo para la ciencia nacional, ya que tradicionalmente el grueso de las campañas y trabajos en terreno se concentran durante el verano, cuando las condiciones climáticas son mejores.

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El Instituto Antártico Chileno (INACH) confirmó que la base "Profesor Julio Escudero", la principal estación científica de Chile en el Continente Blanco, se mantendrá operativa durante todo el invierno por segundo año consecutivo, permitiendo la recolección ininterrumpida de información científica relevante.

Este hito marca un avance significativo para la ciencia nacional, ya que tradicionalmente el grueso de las campañas y trabajos en terreno se concentran durante el verano, cuando las condiciones climáticas son mejores.

Actualmente, la base es dirigida por Jorge Kuimer Pacheco, funcionario del INACH, y cuenta con dos científicos: Luis Muñoz y Natalia Mestre quienes trabajan en el proyecto "Perspectiva histórica del notable aumento de la temperatura atmosférica en el norte de la península Antártica", del investigador Francisco Fernandoy. Además, personal de la Armada de Chile está en la estación efectuando apoyo logístico.

Los investigadores del Laboratorio de Análisis Isotópicos de la Universidad Andrés Bello (UNAB), colaboran con la Plataforma de Investigación Antártica Transportable (TARP), iniciativa liderada por el Dr. Raúl Cordero de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), donde concentran sus actividades cotidianas para supervisar los sensores de radiación solar y equipos de estudio atmosférico, labor que requiere reconfiguración manual y reinicio de sistemas tras cortes de energía o conectividad. 

Base Escudero

La base "Profesor Julio Escudero" fue inaugurada en 1995 y se ubica en la península Fildes en la isla Rey Jorge (islas Shetland del Sur), y es el principal nodo científico de Chile en el territorio antártico. Cuenta con modernos laboratorios multidisciplinarios y sirve como punto de apoyo logístico para decenas de investigadoras e investigadores del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN) y de otros Programas Antárticos Nacionales.

Con estas capacidades, el INACH y Chile reafirman su compromiso con la generación de conocimiento de frontera, asegurando que la ciencia nacional no se detenga, sin importar las temperaturas bajo cero o las inclemencias del invierno polar. Las otras estaciones chilenas en condición de permanentes son las bases O'Higgins (Ejército de Chile), Prat (Armada de Chile), Frei (Fuerza Aérea de Chile) y Gobernación Marítima de Bahía Fildes (Armada de Chile).

Gino Casassa, director del INACH, señala que "abrir la base Escudero por segundo año consecutivo de forma permanente durante todo el año es algo esencial; la temporada pasada se transformó en un hito, pero este año lo estamos consolidando donde la obtención de datos desde Antártica resulta ser esencial".

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

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