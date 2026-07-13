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13 de julio de 2026

DOTACIÓN DE LA BASE PRAT REALIZA CRUCIAL FAENA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MEDIO DE EXTREMAS CONDICIONES ANTÁRTICAS

​La dotación de diez servidores navales ejecutó la operación bajo estrictos protocolos de seguridad y protección ambiental, garantizando el funcionamiento permanente de la histórica base chilena en el continente blanco.

Faena de Agua Base Naval Antártica Capitán Arturo Prat 1

En el extremo más austral del planeta, donde el termómetro marcaba cinco grados bajo cero y el viento azotaba con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, la dotación de la Base Naval Antártica "Capitán Arturo Prat" llevó a cabo una de las labores más esenciales para la vida y las operaciones en el continente blanco: las faenas de agua.

Lejos de ser una tarea rutinaria, el abastecimiento de agua en la Antártica constituye una operación fundamental de la cual depende el funcionamiento íntegro de la base. Sin ella, no hay sostenimiento posible para el personal ni continuidad para las actividades científicas, logísticas y de soberanía que Chile desarrolla en el Territorio Chileno Antártico. Por eso, pese a las condiciones meteorológicas adversas que caracterizan a estas latitudes, los diez miembros de la Armada de Chile que componen la dotación ejecutaron la faena con la disciplina, el temple y el profesionalismo que distinguen a los hombres y mujeres de mar.

La operación se realizó dando estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de maniobras, resguardando en todo momento la integridad del personal frente a un entorno que no perdona improvisaciones. Del mismo modo, se observaron rigurosamente los protocolos medioambientales que rigen las operaciones antárticas, en concordancia con el compromiso permanente de Chile con la protección de este ecosistema único, consagrado en el Tratado Antártico y su Protocolo de Protección Ambiental. En la Antártica, cada acción cuenta, y la Armada de Chile opera bajo la convicción de que la presencia nacional en el continente blanco debe ser sinónimo de cuidado y respeto por el medio ambiente.

La Base Naval Antártica "Capitán Arturo Prat" no es una instalación cualquiera: es la más antigua de Chile en la Antártica y un símbolo de la vocación austral de la nación. Fundada en 1947, suma casi ocho décadas de historia y presencia nacional, siendo testigo y protagonista del esfuerzo sostenido del país por mantener presencia efectiva en el Territorio Chileno Antártico. Desde sus orígenes, generaciones de marinos han invernado en sus dependencias, enfrentando el aislamiento, el frío extremo y la inmensidad del paisaje polar, siempre con la mirada puesta en los altos destinos de Chile.

La dotación actual, compuesta por diez servidores navales, continúa ese legado. Sus tareas van mucho más allá de las faenas de agua: mantienen operativa la base durante todo el año, apoyan la investigación científica nacional e internacional, efectúan observaciones meteorológicas, colaboran con la señalización y seguridad de la navegación en aguas antárticas y ejercen, con su sola presencia, la soberanía nacional en el Territorio Chileno Antártico reclama con fundamentos históricos, geográficos y jurídicos.

Cada jornada en la base es un recordatorio de que la presencia antártica no se sostiene con declaraciones, sino con trabajo concreto, sacrificado y silencioso. Faenas como la recientemente ejecutada, realizadas bajo temperaturas extremas y vientos intensos, dan cuenta del compromiso de la Armada de Chile con la misión que la Patria le ha encomendado en el continente blanco.

Así, entre el viento y el hielo, la Base Naval Antártica "Capitán Arturo Prat" continúa escribiendo su historia. Una historia de casi 80 años que se proyecta hacia el futuro, reafirma el rol de Chile como nación bioceánica y tricontinental, destacando el papel insustituible de sus marinos, quienes día a día, en el rincón más austral del mundo, mantienen izada la bandera nacional y viva la vocación polar de Chile.

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