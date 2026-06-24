GOBERNADOR FLIES A 65 AÑOS DEL TRATADO ANTÁRTICO VE QUE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN ESTÁ EN JAQUE

El Gobernador de Magallanes, Jorge Flies, conversó con Infogate.cl sobre los 65 años de entrada en vigencia del Tratado Antártico, indicando que este tema es uno de los pilares trascendentes en el desarrollo de la región, pero advirtió que la política de cooperación que por años estuvo vigente, actualmente se ve en “jaque” por el desconocimiento de una superpotencia a los distintos acuerdos internacionales.

El tema antártico es uno de los pilares para el desarrollo de la región

“El tema antártico es trascedente, uno de los pilares del desarrollo de la región y entendemos lo que significa la pretención soberana de Chile que Magallanes tiene que estar mirando permanentemente su relación tanto en administración, infraestructura, en programas Antárticos”, señaló el Gobernador.

Apuntó que como región más cerca al Continente Blanco forma parte del Consejo Antártico y participan como región en la política antártica con la identificación de los roles en la estrategia antártica y “con especial preocupación en los ámbitos científicos o de respaldo al fomento del ámbito turístico y de apoyo a distintas infraestructuras”.

En lo que es la estrategia nacional antártica, Flies destacó el proyecto del Centro Antártico Internacional que se encuentra en la etapa final de la adecuación de su diseño.

“Para nosotros, estos 65 años representan que un país que es el más cercano, el que tiene mayor relación con la Antártica, a veces no dimensionamos el impacto que tiene”, precisó.

También resaltó lo que se está haciendo con el “Cable Antártico”, ya que Chile puede ser la “primera nación que tenga un cable antártico hacia la península antártica”.

La cooperación internacional en jaque

“Por qué es importante, si bien el Tratado Antártico en estos 65 años es reconocido como uno de los tratados internacionales más exitosos en mantener un territorio en condiciones de paz, de armonía, de respeto entre los distintos actores, los últimos años han demostrado que esta política de cooperación internacional está en jaque”, señaló.

Explicó que esta situación en un continente con los recursos que tiene coloca en “máxima tensión la capacidad de un país que está en vías del desarrollo y que tiene altas pretenciones en la Antártica”.

“Tenemos 65 casi gloriosos de una diplomacia, el contexto a este 2026 demuestra que esta globalización, este cooperacionismo internacional puede colocarse en jaque y es ahí donde la presencia permanente de Chile, la colaboración con países hermanos como Argentina e Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, van a ser las voces que en los próximos años esperamos sean las más escuchadas”, apuntó.

La autoridad regional explicó que el colaboracionismo se puede poner en jaque es porque al escuchar a “Estados Unidos hablar de que Groenlandia sea su estado 51, pone en duda acuerdos internacionales, cuando se pone en duda el uso del Canal de Panamá, sin lugar a dudas la atención en un planeta que está mucho más coordinado no me saltaría la duda de que tenemos tensiones entre las potencias internacionales”, señaló.

Fuente: infogate.cl