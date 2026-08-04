MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS LANZA ESCUELA MUNICIPAL DE JUDO CON INSCRIPCIONES GRATUITAS

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Fundación Municipal de Deportes, lanzó oficialmente la nueva Escuela Deportiva Municipal de Judo, iniciativa gratuita dirigida a niños y niñas de entre 10 y 14 años que comenzó hoy lunes 3 de agosto en la Escuela Hernando de Magallanes, establecimiento que facilitará sus dependencias para el desarrollo de esta disciplina.

La nueva escuela se suma a las siete Escuelas Deportivas Municipales que actualmente impulsa el municipio, programa que este año reúne a cerca de 300 participantes en disciplinas como boxeo, atletismo, taekwondo, levantamiento de pesas, tenis, acondicionamiento físico y ahora judo, con el objetivo de ampliar el acceso al deporte federado y promover estilos de vida saludables.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta nueva alternativa responde al compromiso municipal de ampliar la oferta deportiva para niños y jóvenes de la comuna. "Este año comenzamos con cinco escuelas deportivas municipales y hemos seguido ampliando la oferta. Hoy incorporamos esta nueva Escuela Municipal de Judo, completamente gratuita, dirigida a niños de entre 10 y 14 años. Queremos agradecer especialmente a la Escuela Hernando de Magallanes por facilitar sus instalaciones y permitir que más niños tengan acceso al deporte. Nuestro objetivo es que estas escuelas sean permanentes y sigan creciendo, porque sabemos que la actividad física es fundamental para combatir la obesidad infantil, mejorar la calidad de vida y, al mismo tiempo, formar futuros deportistas."

El jefe comunal agregó que las inscripciones se realizarán de manera presencial, con el fin de que padres, madres o tutores formalicen la participación de los menores y asuman el compromiso con la asistencia y el desarrollo de la actividad.

Por su parte, el coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, explicó que las inscripciones comenzaron este lunes 3 de agosto, a las 18:00 horas, en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes, donde también partirán los entrenamientos. "Invitamos a los apoderados a asistir junto a los niños con sus respectivas cédulas de identidad para formalizar la inscripción. Partimos con 20 cupos disponibles y las clases se desarrollarán los lunes y miércoles de 18:00 a 19:30 horas, además de los viernes entre las 17:00 y las 19:00 horas. Con esta nueva escuela esperamos seguir fortaleciendo el trabajo que realizamos con las Escuelas Deportivas Municipales y con la Liga Deportiva Escolar, beneficiando a cerca de 1.500 niños que participan permanentemente en entrenamiento y competencia."

La entrenadora de la Escuela Municipal de Judo, Sandra Moreno, explicó que la disciplina busca entregar mucho más que herramientas deportivas, fomentando valores que acompañarán a los participantes durante toda su vida. "Lo principal es que los niños adquieran hábitos de vida saludables, aprendan el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo. El judo entrega herramientas que sirven tanto dentro como fuera del tatami. Además, comenzamos enseñando las técnicas de caída para prevenir lesiones y, posteriormente, avanzamos hacia habilidades motrices, inmovilizaciones y proyecciones. Esperamos que muchos de estos niños puedan proyectarse en el deporte y representar a nuestra ciudad en el futuro."