KUSANOVIC PROPONE AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A ENTIDADES PRIVADAS

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, presentó un proyecto de acuerdo mediante el cual solicita al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley destinado a aumentar la participación del Consejo Regional (CORE) en la asignación de recursos del presupuesto de los gobiernos regionales a entidades privadas.

Según expone la iniciativa, la actual Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional permite que el gobernador regional destine recursos sin la autorización del Consejo Regional cuando los montos no superan las 7.000 UTM. Para el parlamentario, esta situación hace necesario revisar el equilibrio entre ambas autoridades en la administración de los recursos públicos.

Kusanovic señaló que la propuesta surge en el contexto de los cuestionamientos derivados del caso Convenios y de la necesidad de fortalecer los estándares de transparencia en el uso de los recursos del Estado. En ese sentido, sostuvo que se requiere una mayor participación democrática en las decisiones sobre el presupuesto regional.

"El Gobierno Regional no es solo el Gobernador, es el Gobernador en conjunto con los Consejeros Regionales, por lo que se les debe considerar y respetar en la administración de los recursos regionales", afirmó el senador, quien planteó que las modificaciones legales necesarias corresponden a una iniciativa del Presidente de la República.