CONSEJERA ROXANA GALLARDO MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE NUEVOS PROYECTOS HABITACIONALES EN MAGALLANES

La consejera regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, manifestó su preocupación por la falta de definiciones respecto a la política habitacional para la región, advirtiendo que existe un estancamiento en la generación de nuevos proyectos de vivienda y que las decisiones adoptadas desde el nivel central no responden a la realidad de las regiones extremas.

Durante una entrevista concedida la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Gallardo comentó la reciente reunión que sostuvieron consejeros regionales con representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, instancia en la que se abordó la situación del sector y las perspectivas para la ejecución de nuevas iniciativas habitacionales.

"La verdad es que yo veo un estancamiento y veo que el sector no ha puesto todavía a no ser que estén trabajando a nivel central, pero nosotros como región no estamos enterados", afirmó.

La consejera explicó que existe inquietud por la falta de información sobre los lineamientos que el Ministerio de Vivienda implementará en Magallanes y recordó que el Gobierno Regional ha financiado una parte importante de las inversiones en esta materia.

"La mitad de los recursos salen del Gobierno Regional y el Gobierno Regional en los últimos años... ha invertido cerca del 40% de los recursos del FNDR en vivienda", señaló.

Preocupación por cerca de dos mil familias

Gallardo sostuvo que uno de los principales problemas es la incertidumbre que enfrentan las familias organizadas que esperan acceder a una solución habitacional.

"Acá tenemos cerca de 2.000 familias que ya están organizadas y que quedaron a la espera, quedaron a la deriva, dando vuelta para ver cómo se venía esta nueva administración", indicó.

Asimismo, criticó que los criterios nacionales continúen privilegiando indicadores que, a su juicio, no reflejan la realidad regional.

"Vamos a tener una mirada localista para trabajar con el tema de vivienda nuevamente, como se hizo hace cuatro años atrás, o vamos a continuar con el proyecto que nos dejaron. La verdad es que para mí me causa una tremenda preocupación, no por mí como persona, sino que por las familias que están a la espera de estas respuestas", sostuvo.

La autoridad insistió en que Magallanes requiere normas diferenciadas debido a sus condiciones climáticas y geográficas.

"Las regiones más extremas tenemos una condición distinta, sobre todo acá por el tema climático. No es lo mismo construir una vivienda aquí que en la zona central", afirmó.

Entidades patrocinantes municipales

Otro de los temas abordados fue el eventual retorno de las entidades patrocinantes a los municipios, iniciativa que, según Gallardo, permitiría ordenar la demanda habitacional y entregar mayor respaldo a las familias.

"Yo espero que sea más pronto que tarde... tiene que ser muy pronto porque los proyectos de vivienda son de largo aliento, entonces si queremos lograr hacer algo y concretar algo en esta administración tenemos que empezar ayer", expresó.

Añadió que transparentar la demanda permitirá conocer con precisión el déficit habitacional regional y planificar soluciones de mayor alcance.

Toma de terrenos y futuros desalojos

Respecto al anuncio del Ministerio de Vivienda sobre el desalojo programado de tomas en Punta Arenas, Gallardo sostuvo que espera que cualquier solución respete las reglas vigentes para quienes llevan años esperando una vivienda.

"Si existen personas en la toma que no cumplen los requisitos, yo espero que el Ministerio no haga excepciones con personas que no respetaron la fila en desmedro de personas que llevan años esperando", afirmó.

La consejera agregó que quienes cumplan los requisitos deben acceder a los beneficios, pero sin alterar el orden de postulación.

"Las personas que viven en la toma, quienes cumplan con los requisitos, por supuesto que debieran optar a un subsidio, pero respetando a los que igual están antes que ellos", indicó.

Apoyo a adultos mayores

Durante la entrevista también destacó la aprobación de cerca de 50 millones de pesos destinados a la Fundación Chile para mantener el funcionamiento de una residencia de adultos mayores, aunque advirtió que la medida constituye solo una solución temporal.

"Esto es un alivio por un rato. No es una solución definitiva", afirmó.

Gallardo llamó a desarrollar una política pública moderna para enfrentar el envejecimiento de la población, incorporando más especialistas en geriatría y centros de atención diurna para adultos mayores.

Zona Franca y el contrato que vence en 2030

En materia económica, la consejera se refirió al futuro contrato de administración de Zona Franca, cuyo actual convenio expira en 2030, señalando que es necesario revisar el modelo considerando los cambios que ha experimentado la región durante las últimas décadas.

"Hace 30 años atrás la realidad era completamente diferente a la que es hoy en día", señaló.

A juicio de Gallardo, corresponde al Estado establecer las reglas para que el sistema genere mayores beneficios para la comunidad.

"Quienes arman el contrato y permiten que este negocio sea beneficioso para cierto grupo de personas, son los que tienen que poner las reglas del juego; es el Gobierno, es el Estado que tiene que medir y saber", concluyó.





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