CORE RODOLFO ARECHETA CUESTIONA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA Y ADVIERTE QUE LOS MAGALLÁNICOS NO RECIBEN EL BENEFICIO DE MENORES PRECIOS

El consejero regional Rodolfo Arecheta realizó un duro cuestionamiento al funcionamiento actual de la Zona Franca de Punta Arenas, asegurando que el sistema "está muriendo" debido a las condiciones del contrato de concesión vigente desde 2007, el que —a su juicio— ha impedido que los beneficios económicos lleguen efectivamente a los habitantes de Magallanes.

A través de un video difundido en redes sociales, la autoridad sostuvo que la Zona Franca fue creada con el objetivo de proteger a la población regional frente al alto costo de vida y la inflación propia de una zona extrema, ofreciendo productos a menores precios. Sin embargo, afirmó que ese propósito se habría desvirtuado con el contrato que entregó por 23 años la administración del recinto a la empresa concesionaria.

Según explicó, uno de los principales cuestionamientos apunta al mecanismo de distribución de los ingresos que establece el contrato. Arecheta señaló que actualmente el 28% de los ingresos brutos de la concesionaria corresponde al Gobierno Regional y estimó que durante 2026 esa cifra alcanzaría aproximadamente los $4.700 millones anuales. Asimismo, indicó que, considerando los ingresos totales, la empresa administradora percibiría alrededor de $12 mil millones al año, recursos que —aseguró— no se traducen en menores precios para los consumidores de la región.

En ese contexto, el consejero sostuvo que los recursos que genera el sistema quedan concentrados entre la concesionaria y el Gobierno Regional, mientras que el beneficio económico que justificó la creación de la Zona Franca no estaría llegando directamente a los magallánicos.

Frente a esta situación, Arecheta recordó que en abril de este año propuso al Consejo Regional la conformación de una comisión especial destinada a revisar el contrato de concesión. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y actualmente se encuentra en funcionamiento.

El consejero adelantó que, una vez finalizado el trabajo de la comisión, se emitirá un informe con las conclusiones respectivas, aunque anticipó que los antecedentes recopilados "no parecen ser favorables para la comunidad".

Finalmente, Arecheta enfatizó que el escenario actual representa una oportunidad para introducir cambios, considerando que restan cerca de tres años para el proceso de una nueva licitación de la administración de la Zona Franca. En ese sentido, criticó que durante dos décadas las distintas autoridades conocieran esta situación sin impulsar modificaciones y aseguró que mantiene su disposición para trabajar en soluciones que permitan recuperar el objetivo original del recinto franco en beneficio de los habitantes de Magallanes.