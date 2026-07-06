ORQUESTA LATINOAMERICANA CAUTIVÓ CON NUEVA GALA EN TEATRO MUNICIPAL

Un Teatro Municipal José Bohr repleto fue el escenario de la octava gala del elenco de la Orquesta Latinoamericana, agrupación municipal que presentó el concierto "Raíces de fuego, sinfonía de los pueblos latinoamericanos", una propuesta que puso en valor la riqueza musical y cultural del continente a través de un repertorio interpretado por 25 músicos bajo la dirección del maestro Víctor Veliz Mendoza.

Con cuatro años de trayectoria, el elenco se ha consolidado como uno de los principales referentes artísticos del Teatro Municipal de Punta Arenas, desarrollando un trabajo sostenido que lo ha llevado a presentarse en distintos escenarios del país y a integrarse activamente a la red nacional de orquestas latinoamericanas. La agrupación está conformada por músicos de entre 16 y 36 años, quienes demostraron sobre el escenario el nivel artístico alcanzado gracias a un proceso permanente de formación y trabajo colectivo.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el crecimiento que ha experimentado la agrupación desde su creación y el impacto que ha generado entre el público. "Estamos muy contentos de vivir una nueva temporada de galas, que ya se han convertido en un imperdible de la programación de invierno del Teatro Municipal. Ver nuevamente el teatro completamente lleno para disfrutar de este elenco nos llena de orgullo. Cuando iniciamos este proyecto hace cuatro años junto al maestro Víctor Veliz nunca imaginamos el nivel que alcanzarían. Hoy contamos con una agrupación de enorme calidad, integrada por músicos virtuosos que representan a Punta Arenas en distintas instancias del país y que, además de su talento, transmiten un profundo cariño por la música que interpretan. Para nosotros es un verdadero lujo que formen parte de los elencos estables del Teatro Municipal".

Entre el público asistente, María Teresa Ramírez valoró tanto el nivel artístico del concierto como el acceso gratuito que ofrece el municipio a este tipo de espectáculos. "Estas galas son maravillosas porque reflejan el esfuerzo que cada elenco realiza durante el semestre para presentar lo mejor de su trabajo. Conozco el compromiso de la Orquesta Latinoamericana y siempre disfruto de sus presentaciones. Además, que estos espectáculos sean gratuitos permite que muchas personas puedan acceder a un nivel artístico realmente espectacular. Todos los elencos municipales tienen un gran nivel y eso merece ser destacado".