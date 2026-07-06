DETIENEN A JOVEN DE 16 AÑOS QUE HABRÍA INTENTADO ASESINAR A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS: FUE FORMALIZADO

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno para un adolescente de 16 años, tras ser formalizado como autor del delito de femicidio tentado.

El hecho, que movilizó al personal de Carabineros, ocurrió en una cabaña de la comuna de Punta Arenas, donde el imputado se encontraba alojando temporalmente junto a su pareja, una joven de 18 años, ambos provenientes de Porvenir.

Según los antecedentes de la investigación expuestos detalladamente por el fiscal Fernando Dobson durante la audiencia, la agresión se habría desencadenado por una discusión motivada por celos al interior del inmueble, escalando rápidamente a agresiones físicas severas que pusieron en riesgo la integridad de la víctima.

En la formalización, la Fiscalía relató que el imputado tomó fuertemente del cuello a la joven con ambas manos, comprimiendo la zona para obstaculizar su respiración y el normal flujo de aire, mientras profería insultos y amenazas de muerte explícitas.

Ataque de adolescente

Tras este primer ataque, la víctima fue arrojada a la cama y, en un intento posterior por escapar de la cabaña para solicitar auxilio a los vecinos, el agresor la tomó nuevamente del pelo para retenerla, procediendo a amenazarla con un vaso de vidrio.

La dinámica de violencia continuó cuando el imputado le tapó la boca y la nariz para evitar que gritara, manteniéndola incomunicada hasta que un descuido le permitió a la joven huir hacia el exterior, donde fue auxiliada por residentes del sector que dieron aviso inmediato a la policía.

El fiscal del caso explicó las razones jurídicas detrás de la tipificación del delito, precisando que “se dio la calificación de, en este caso, un femicidio en grado de tentativa, dado que hubo compresión de cuello y alguna dinámica de violencia también que impedía a la víctima salir del lugar”.

Medidas cautelares

Aunque el informe médico inicial catalogó las múltiples contusiones de la afectada en el cráneo, cuello, brazos y extremidades inferiores como lesiones de carácter menos grave, el tribunal ponderó el contexto de violencia de género y la evidente intención homicida del imputado al intentar asfixiarla.

En relación con la resolución final y la protección de la joven, Dobson detalló que “dado que se trata de un imputado adolescente, quedó con medidas cautelares de arresto, sumado también a una sujeción de la vigilancia de la autoridad y, en este caso, además la prohibición de acercarse y tener contacto con la víctima durante el tiempo de la investigación”.

El tribunal decretó el arresto domiciliario nocturno, entre las 22:00 y las 06:00 horas, el cual deberá ser cumplido estrictamente en la residencia del menor ubicada en la comuna de Porvenir, bajo la supervisión periódica de Carabineros, además de la estricta prohibición de acercarse a la víctima. Fuente: biobiochile.cl