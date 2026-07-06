Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

6 de julio de 2026

DETIENEN A JOVEN DE 16 AÑOS QUE HABRÍA INTENTADO ASESINAR A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS: FUE FORMALIZADO

La agresión se habría desencadenado por una discusión motivada por celos al interior del inmueble, escalando rápidamente a agresiones físicas severas que pusieron en riesgo la integridad de la víctima.

adolescentedetenidapuq

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno para un adolescente de 16 años, tras ser formalizado como autor del delito de femicidio tentado.

El hecho, que movilizó al personal de Carabineros, ocurrió en una cabaña de la comuna de Punta Arenas, donde el imputado se encontraba alojando temporalmente junto a su pareja, una joven de 18 años, ambos provenientes de Porvenir.

Según los antecedentes de la investigación expuestos detalladamente por el fiscal Fernando Dobson durante la audiencia, la agresión se habría desencadenado por una discusión motivada por celos al interior del inmueble, escalando rápidamente a agresiones físicas severas que pusieron en riesgo la integridad de la víctima.

En la formalización, la Fiscalía relató que el imputado tomó fuertemente del cuello a la joven con ambas manos, comprimiendo la zona para obstaculizar su respiración y el normal flujo de aire, mientras profería insultos y amenazas de muerte explícitas.

Ataque de adolescente

Tras este primer ataque, la víctima fue arrojada a la cama y, en un intento posterior por escapar de la cabaña para solicitar auxilio a los vecinos, el agresor la tomó nuevamente del pelo para retenerla, procediendo a amenazarla con un vaso de vidrio.

La dinámica de violencia continuó cuando el imputado le tapó la boca y la nariz para evitar que gritara, manteniéndola incomunicada hasta que un descuido le permitió a la joven huir hacia el exterior, donde fue auxiliada por residentes del sector que dieron aviso inmediato a la policía.

El fiscal del caso explicó las razones jurídicas detrás de la tipificación del delito, precisando que “se dio la calificación de, en este caso, un femicidio en grado de tentativa, dado que hubo compresión de cuello y alguna dinámica de violencia también que impedía a la víctima salir del lugar”.

Medidas cautelares

Aunque el informe médico inicial catalogó las múltiples contusiones de la afectada en el cráneo, cuello, brazos y extremidades inferiores como lesiones de carácter menos grave, el tribunal ponderó el contexto de violencia de género y la evidente intención homicida del imputado al intentar asfixiarla.

En relación con la resolución final y la protección de la joven, Dobson detalló que “dado que se trata de un imputado adolescente, quedó con medidas cautelares de arresto, sumado también a una sujeción de la vigilancia de la autoridad y, en este caso, además la prohibición de acercarse y tener contacto con la víctima durante el tiempo de la investigación”.

El tribunal decretó el arresto domiciliario nocturno, entre las 22:00 y las 06:00 horas, el cual deberá ser cumplido estrictamente en la residencia del menor ubicada en la comuna de Porvenir, bajo la supervisión periódica de Carabineros, además de la estricta prohibición de acercarse a la víctima. Fuente: biobiochile.cl

PUESTA EN MARCHA CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE (4)

NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE ADELANTA SU MARCHA BLANCA PARA ESTE MARTES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE ADELANTA SU MARCHA BLANCA PARA ESTE MARTES

Leer Más

Los usuarios deberán acudir directamente al recinto ubicado en Mateo de Toro y Zambrano 1893 para recibir atención médica. El SAPU comenzó a funcionar desde hoy lunes a las 17:00 horas.

Los usuarios deberán acudir directamente al recinto ubicado en Mateo de Toro y Zambrano 1893 para recibir atención médica. El SAPU comenzó a funcionar desde hoy lunes a las 17:00 horas.

PUESTA EN MARCHA CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE (4)
nuestrospodcast
mimica vladi libro

VLADIMIRO MIMICA LANZARÁ LIBRO SOBRE SU VIDA Y TRAYECTORIA EN EL ESTADIO NACIONAL

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
adolescentedetenidapuq

DETIENEN A JOVEN DE 16 AÑOS QUE HABRÍA INTENTADO ASESINAR A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS: FUE FORMALIZADO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
seremienergia

SEREMI DE ENERGÍA MARCO ANTONIO PINTO: “NO EXISTE UNA LÁPIDA AL HIDRÓGENO VERDE”

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Pumpal Cerro - Ganador 2025

SERNATUR ABRE POSTULACIONES PARA EL CONCURSO MÁS VALOR TURÍSTICO 2026

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250