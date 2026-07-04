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4 de julio de 2026

SERNAMEG Y SERNAPESCA IMPULSAN ALIANZA PARA FORTALECER LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO DE MAGALLANES

​El convenio contempla capacitaciones, asesoría técnica y apoyo en la elaboración de protocolos para promover la equidad de género y prevenir el acoso laboral.

SernamEG-Sernapesca 2

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) comenzaron la implementación de un convenio de colaboración en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, orientado a fortalecer la promoción de los derechos de las mujeres en la institucionalidad vinculada a la pesca y la acuicultura. El acuerdo, firmado en diciembre de 2025, tendrá una vigencia de dos años.

La iniciativa considera un plan de trabajo que incluye charlas y talleres dirigidos a funcionarias, funcionarios y personas usuarias de Sernapesca sobre derechos de las mujeres, desarrollo laboral y prevención de la violencia y el acoso en el trabajo, en concordancia con las disposiciones de la Ley Karin. Además, contempla asistencia técnica para revisar documentos institucionales y apoyar el diseño de protocolos de prevención en el ámbito laboral.

La directora regional de SernamEG, Pamela Leiva Burgos, señaló que el convenio permitirá acompañar a Sernapesca en el fortalecimiento de sus capacidades para responder a las necesidades de las mujeres que trabajan en la pesca y la acuicultura. En tanto, la directora regional de Sernapesca, Ximena Gallardo Andrade, destacó que el acuerdo contribuirá a mejorar la atención que entrega el servicio y a incorporar criterios de equidad tanto en los procesos internos como en la relación con las personas usuarias.

Esta alianza da continuidad al trabajo conjunto entre ambas instituciones, luego de que Sernapesca Magallanes completara este año su participación en el Programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género (BPLEG) del SernamEG, integrándose a la comunidad de organizaciones que promueven la igualdad de oportunidades y el intercambio de buenas prácticas.

Gonzalo Mitrovich Gerente Sucursal de Finning y Cristobal Kulczewski Gerente General de TABSA en el marco de finrma del convenio 3

FINNING Y TABSA SELLAN ALIANZA POR LA CONECTIVIDAD DE MAGALLANES

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