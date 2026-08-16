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16 de agosto de 2026

HYVOLUTION CHILE RECIBIRÁ UNA NUEVA EDICIÓN DEL H2 GRAND PRIX 2026

La competencia reunirá a estudiantes de liceos técnicos de distintas regiones del país, quienes pondrán a prueba vehículos a escala impulsados por celdas de hidrógeno verde.

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Entre el 1 y el 3 de septiembre, el centro de convenciones Metropolitan Santiago será escenario de una nueva edición de Hyvolution Chile, encuentro dedicado al hidrógeno verde y las energías limpias. En el marco de la actividad se desarrollará por tercer año consecutivo el Hydrogen Grand Prix (H2GP), competencia internacional que combina formación técnica, tecnología y carreras de vehículos a escala.

El certamen reúne a estudiantes de educación media, quienes deben diseñar, construir y pilotear vehículos a radiocontrol alimentados por celdas de hidrógeno verde. La edición 2026 contará con la participación de delegaciones de liceos técnico-profesionales de distintos puntos de Chile, tras meses de preparación en aulas y talleres.

El programa comenzará el martes 1 de septiembre con la acreditación, inspección técnica de los vehículos y la inauguración oficial. Durante esa jornada también se desarrollará la Competencia de Eficiencia Energética Colbún, donde los equipos deberán presentar sus proyectos ante representantes del sector público, privado y académico.

La principal competencia será el miércoles 2 de septiembre, con la Carrera Nacional H2GP Chile 2026, que tendrá una duración de cuatro horas y pondrá a prueba la resistencia de los vehículos, la eficiencia en el uso de la energía y las estrategias de los equipos. El jueves 3 se realizará la competencia Girls STEAM, orientada a promover la participación femenina en áreas vinculadas a la ingeniería y las energías.

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