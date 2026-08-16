MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS IMPULSA “ACTIVA TU IDEA” PARA APOYAR PROPUESTAS JUVENILES

La Municipalidad de Punta Arenas realizó en la Biblioteca Municipal 114 la jornada “Activa tu Idea”, instancia que reunió a jóvenes interesados en desarrollar propuestas relacionadas con los desafíos ambientales y el desarrollo sostenible de la comuna.

La actividad forma parte del Fondo Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, que permitirá financiar proyectos diseñados e implementados por personas de entre 15 y 24 años. Punta Arenas es una de las 11 comunas chilenas seleccionadas para participar en este fondo internacional, que contempla recursos por 50 mil dólares para iniciativas locales.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 4 de septiembre y consideran cinco áreas: turismo sostenible, gestión de residuos, eficiencia energética, ecosistemas y biodiversidad, y Antártica. Cada proyecto podrá acceder a entre mil y cinco mil dólares, dependiendo de sus características. El próximo taller de co-creación se realizará el 22 de agosto, entre las 10:00 y las 13:00 horas, en el Teatro Municipal.

Desde el municipio señalaron que quienes tengan una idea, pero no cuenten con una institución que pueda respaldarla, también pueden acercarse para recibir orientación y apoyo en la búsqueda de una entidad patrocinadora. La iniciativa también contempla el acompañamiento de especialistas para transformar las propuestas en proyectos concretos.

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