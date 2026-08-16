Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

16 de agosto de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS IMPULSA “ACTIVA TU IDEA” PARA APOYAR PROPUESTAS JUVENILES

La iniciativa busca transformar ideas de jóvenes de la comuna en proyectos vinculados al desarrollo sostenible y los desafíos ambientales, con financiamiento de hasta 5 mil dólares por propuesta.

FONDO JUVENTUD Y ACCIÓN CLIMÁTICA (4)

La Municipalidad de Punta Arenas realizó en la Biblioteca Municipal 114 la jornada “Activa tu Idea”, instancia que reunió a jóvenes interesados en desarrollar propuestas relacionadas con los desafíos ambientales y el desarrollo sostenible de la comuna.

La actividad forma parte del Fondo Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, que permitirá financiar proyectos diseñados e implementados por personas de entre 15 y 24 años. Punta Arenas es una de las 11 comunas chilenas seleccionadas para participar en este fondo internacional, que contempla recursos por 50 mil dólares para iniciativas locales.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 4 de septiembre y consideran cinco áreas: turismo sostenible, gestión de residuos, eficiencia energética, ecosistemas y biodiversidad, y Antártica. Cada proyecto podrá acceder a entre mil y cinco mil dólares, dependiendo de sus características. El próximo taller de co-creación se realizará el 22 de agosto, entre las 10:00 y las 13:00 horas, en el Teatro Municipal.

Desde el municipio señalaron que quienes tengan una idea, pero no cuenten con una institución que pueda respaldarla, también pueden acercarse para recibir orientación y apoyo en la búsqueda de una entidad patrocinadora. La iniciativa también contempla el acompañamiento de especialistas para transformar las propuestas en proyectos concretos.


dirigente1

MÁS DE 130 DIRIGENTES SOCIALES PARTICIPARON EN JORNADA DE RECONOCIMIENTO Y ENCUENTRO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS IMPULSA “ACTIVA TU IDEA” PARA APOYAR PROPUESTAS JUVENILES

Leer Más

La iniciativa busca transformar ideas de jóvenes de la comuna en proyectos vinculados al desarrollo sostenible y los desafíos ambientales, con financiamiento de hasta 5 mil dólares por propuesta.

La iniciativa busca transformar ideas de jóvenes de la comuna en proyectos vinculados al desarrollo sostenible y los desafíos ambientales, con financiamiento de hasta 5 mil dólares por propuesta.

FONDO JUVENTUD Y ACCIÓN CLIMÁTICA (4)
nuestrospodcast
Caballos 1

SAG ACTUALIZA NORMATIVA DE TRAZABILIDAD PARA EQUINOS, MULARES Y ASNALES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
FONDO JUVENTUD Y ACCIÓN CLIMÁTICA (4)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS IMPULSA “ACTIVA TU IDEA” PARA APOYAR PROPUESTAS JUVENILES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
lanzamiento XXIX JJGG 2026

ASOGAMA LANZA LAS XXIX JORNADAS GANADERAS QUE SE REALIZARÁN EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Gráfica SNAC

GOBIERNO FORTALECE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.