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15 de agosto de 2026

HOLASTE! Y WAKE UP VUELVEN A BUSCAR UN LUGAR ENTRE LAS MEJORES CAFETERÍAS DE SUDAMÉRICA

Las cafeterías de Puerto Natales y Punta Arenas participan por segundo año consecutivo en el proceso de selección de The South America’s 100 Best Coffee Shops, luego de alcanzar el tercer y decimocuarto lugar, respectivamente, en 2025.

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Holaste! Specialty Coffee, de Puerto Natales, y Wake Up Coffee Lab, de Punta Arenas, participan nuevamente en el proceso de selección de The South America’s 100 Best Coffee Shops, que busca definir a las 100 mejores cafeterías de Sudamérica. Ambas cafeterías ya fueron reconocidas en la edición 2025 del listado.

En esa oportunidad, Holaste! alcanzó el tercer lugar y Wake Up se ubicó en la posición 14. Con estos resultados, los dos establecimientos de Magallanes volvieron a ser incluidos en el proceso de selección de este año, que considera tanto la votación del público como la evaluación de un panel de expertos.

Entre los aspectos considerados se encuentran la calidad del café, la experiencia y técnica de los baristas, el servicio, la innovación, el ambiente, las prácticas de sostenibilidad, la oferta gastronómica y la consistencia. La participación de ambas cafeterías se suma a los reconocimientos obtenidos durante este año en el ranking mundial The World’s 100 Best Coffee Shops.

En la edición 2026 de ese listado, Holaste! alcanzó el puesto 21 y Wake Up Coffee Lab se ubicó en el lugar 74. Con estos resultados, ambos establecimientos de Magallanes forman parte nuevamente de una selección internacional dedicada a reconocer cafeterías de especialidad.

La votación pública para el proceso de selección de The South America’s 100 Best Coffee Shops está disponible hasta este viernes 14 de agosto. La comunidad puede participar a través de la plataforma oficial del ranking y apoyar a las cafeterías de Puerto Natales y Punta Arenas.

Wake Up y Holaste!

HOLASTE! Y WAKE UP: DESCUBRE LO ESPECIAL DE LAS DOS MEJORES CAFETERÍAS DE CHILE QUE ESTÁN EN MAGALLANES

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