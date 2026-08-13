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13 de agosto de 2026

INACH ABRE XXXI CONCURSO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA CON FOCO EN LA INCLUSIÓN DE NUEVOS TALENTOS CIENTÍFICOS

​Hasta el viernes 4 de septiembre

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El Instituto Antártico Chileno (INACH) ha abierto la convocatoria para el XXXI Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Antártica 2026 e invita a las investigadoras e investigadores, con el patrocinio de universidades y centros de investigación nacionales, a postular propuestas en las modalidades de gabinete y de terreno, con el propósito de contribuir a la generación de nuevos conocimientos en el ámbito polar.

Jessica Paredes, profesional de la Unidad de Concursos del INACH, destaca el valor estratégico de esta convocatoria para impulsar la ciencia y la formación de capital humano calificado, señalando que "este concurso representa una oportunidad para articular a la comunidad científica del país en torno a las líneas prioritarias de investigación y la formación de nuevas capacidades científicas con un especial énfasis en la inclusión de nuevos talentos". 

Esta versión de la convocatoria cuenta, además, con la novedad de la creación del Departamento de Operaciones y Concursos, a cargo de Wendy Rubio, quien resalta que "esto nos permitirá centralizar la administración y el seguimiento de los proyectos durante todo su ciclo de vida, desde la postulación, adjudicación, pasando por la transferencia y seguimiento de los recursos y la planificación del apoyo logístico en la Antártica, hasta el cierre de cada proyecto. Con ello buscamos fortalecer la coordinación entre la gestión administrativa y logística, y realizar un seguimiento integral de las iniciativas que forman parte del Programa Nacional de Ciencia Antártica, PROCIEN".

La postulación deberá ser realizada por personas naturales, chilenas o extranjeras, con residencia en Chile, que actuarán como investigador o investigadora principal y que cuentan con el patrocinio de una institución nacional durante toda la vigencia del proyecto. Para fomentar la equidad y la integración de nuevos talentos, el equipo de trabajo debe contar con un mínimo de dos y un máximo de cinco coinvestigadores. Asimismo, es requisito indispensable que, al menos, una integrante sea de género femenino y que, al menos, un miembro del equipo sea de carrera temprana y cuente con el grado de doctor obtenido a partir de enero de 2016. 

Respecto al financiamiento, el concurso contempla dos modalidades diferenciadas: los proyectos de gabinete, destinados a investigaciones que no requieren traslado a la Antártica, podrán solicitar un monto de hasta 40 millones de pesos, entregados en dos cuotas de hasta 20 millones por año durante un período de dos años. Por otro lado, los proyectos de terreno, orientados a la obtención de nuevos datos o muestras en el Continente Blanco, contarán con un financiamiento de hasta 120 millones de pesos, distribuidos en tres cuotas de hasta 40 millones anuales por un período de tres años.

Respecto de la planificación logística, Rubio precisó que "los proyectos de la modalidad de terreno que resulten adjudicados en este concurso tendrán programado el inicio de sus actividades en la Antártica para la temporada 2027-2028, en el marco de la 64.ª Expedición Científica Antártica (ECA 64). Esto nos permitirá disponer del tiempo necesario para evaluar y coordinar anticipadamente los requerimientos logísticos y ambientales asociados a cada proyecto", expresa. 

Es importante señalar que el concurso no financia honorarios, sueldos ni viáticos personales, y que las propuestas serán evaluadas según criterios de calidad, viabilidad y relevancia científica por un grupo de especialistas, mientras que los proyectos de terreno incluirán un análisis de viabilidad logística y ambiental. 

El período de postulación se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas, conforme al horario de las regiones de Magallanes y de la Antártica Chilena y de Aysén, lo cual equivale a una hora menos que el de Chile continental. 

Finalmente, Jessica Paredes extiende el llamado a participar de la convocatoria: "Hacemos un llamado a la comunidad científica nacional a producir nuevos saberes en el Continente Blanco en temáticas de su interés que concuerden con las siete líneas prioritarias del PROCIEN. Nuestro interés es motivar la incorporación de nuevas entidades y estudios enfocados en disciplinas como las ciencias sociales, ciencias de la salud, el turismo, aplicadas a la Antártica", concluyó.

Para acceder a información más detallada, formular preguntas o revisar las bases de la convocatoria, las personas interesadas pueden visitar el sitio web de INACH.



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