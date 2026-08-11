EMPRESA CHILENA ANTARCTICA21 MARCA PAUTA MUNDIAL EN TURISMO ANTÁRTICO SOSTENIBLE

La empresa chilena Antarctica21 fue destacada por el reconocido medio internacional especializado en viajes polares Swoop Antarctica, que publicó recientemente un reportaje sobre las innovaciones que están transformando el turismo antártico hacia modelos más sostenibles y de menor impacto ambiental.

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En el artículo titulado "Are e-fuels the key to sustainable tourism in Antarctica?", el periodista y editor de guías de viaje Paul Clammer pone en valor las iniciativas desarrolladas por Antarctica21 para reducir la huella de carbono de sus operaciones, destacando especialmente el uso pionero de e-fuels producidos en la Región de Magallanes para impulsar las embarcaciones Zodiac utilizadas por la compañía durante las expediciones en la Antártica.

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Según la publicación, Antarctica21 se ha convertido en el único operador de cruceros del mundo que utiliza e-fuels de bajas emisiones en sus Zodiacs, combustible sintético elaborado a partir de energías renovables, agua y dióxido de carbono, capaz de reducir significativamente las emisiones netas de carbono respecto de los combustibles convencionales.

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El reportaje también destaca la estrecha vinculación de la compañía con la Región de Magallanes. Los e-fuels utilizados por Antarctica21 provienen de la planta HIF Haru Oni, ubicada en las afueras de Punta Arenas y reconocida como la primera instalación comercial de producción de e-fuels del mundo.

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Durante su paso por Punta Arenas, Paul Clammer, Guidebook Editor de Swoop Antarctica, buscó rescatar historias de sostenibilidad vinculadas al territorio y al rol de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica. En ese recorrido, visitó Explorers House junto a un equipo de Antarctica21, pero también se trasladó hasta la planta HIF Haru Oni, donde conoció de cerca la producción de e-fuels a partir de energía eólica, agua y CO₂ reciclado, una experiencia que finalmente quiso destacar como ejemplo concreto de innovación local con proyección global para avanzar hacia un turismo antártico de menor impacto.

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"Es muy significativo para nosotros que los e-fuels que utilizamos se produzcan en Magallanes, ya que tiene un valor especial para nosotros, al igual que el futuro Magellan Discoverer, nuestro primer buque polar híbrido-eléctrico ABB On Board DC GridTM con Azipods ABB® construido en América. Esta y muchas otras iniciativas reflejan nuestro compromiso con la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías en nuestras operaciones", destacó Roxana Seguel Vidal, Especialista de Sostenibilidad de Antarctica21.





La publicación internacional también destaca otros avances de la compañía en materia de sostenibilidad, entre ellos la medición y compensación de emisiones desde 2019, la incorporación de energías renovables en sus instalaciones terrestres y la construcción del nuevo barco Magellan Discoverer, que comenzará a operar durante la temporada antártica 2026-2027.

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Para Antarctica21, estas iniciativas forman parte de una estrategia de largo plazo orientada a promover un turismo antártico responsable y alineado con los desafíos globales del cambio climático.





"Representan un paso concreto para reducir nuestro impacto y avanzar hacia una forma más consciente y responsable de hacer turismo en uno de los ecosistemas más importantes y sensibles del planeta", destaca Seguel en la publicación.





Swoop Antarctica destaca asimismo a Explorers House, el hub de expediciones de Antarctica21 en Punta Arenas, como un ejemplo de cómo la sostenibilidad puede integrarse a toda la experiencia de viaje. Además de rescatar y poner en valor un inmueble patrimonial de la ciudad, sus instalaciones incorporan energías renovables y soluciones de eficiencia hídrica, reflejando el compromiso de la compañía con el desarrollo sostenible de Magallanes y con una relación cada vez más estrecha entre la actividad turística antártica y el territorio que la hace posible.





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